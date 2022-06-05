دارين العلي



سجل المؤشر الكهربائي أعلى أحماله لهذا العام بعد أن بلغ الحمل الأقصى ظهر أمس 14190 ميغـــاواط عنــــد درجة حرارة بلغـــت 48 مئويــــة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن الارتفاع الملحوظ للاستهلاك متوقع في هذه الفترة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 45 درجة، مشيرة إلى أن الاستهلاك الأقصى المتوقع لهذا العام يتجاور الـ 16500 ميغاواط وفق معايير الزيادة السنوية.



هذا وقد لامس المؤشر أمس المنطقة الصفراء، حيث تبقى 600 ميغاواط كاحتياط من الإنتاج الكهربائي الذي من المفترض أن يبلغ الإجمالي منه ما فوق الـ 18 ألف ميغاواط.