أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى دعم عمال فلسطين في مواجهة العوائق التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمامهم في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



جاء ذلك في جلسة (يوم فلسطين) التي تنظمها منظمة العمل الدولية في إطار مؤتمر العمل الدولي المتواصل من 30 مايو الماضي الى 11 يونيو الجاري بالتعاون مع منظمة العمل العربية وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر ووزير العمل الفلسطيني نصري اوجيش.



وعقب الجلسة، قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى في تصريح لـ«كونا» إن الدعم الكويتي للأشقاء عمال فلسطين يأتي انطلاقا من الموقف الثابت للكويت للقيادة السياسية والشعبية بدعم خيارات الشعب الفلسطيني.



وشدد على «أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدوليـــة ذات الصلـــة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».



وأشار الموسى الى أن الجلسة كانت حافلة بعرض الانتهـاكـــات الإسرائيلية وآثـــارهـــا الاقتصاديــة والاجتماعية على الشعب الفلسطيني وأهمية إنشاء الصندوق الدولي لدعم العمال الفلسطينيين ودوره المهم في التنمية والتعامل مع الأزمات التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الموسى: «إن الجلسة رحبت ايضا بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح مدير عام منظمة العمل الدولي غي رايدر (نجمة الاستحقاق) تقديرا لدعمه لعمال فلسطين طوال فترة ولايته على رأس المنظمة، حيث لم يتوان عن عرض الإجحاف الذي يتعرضون له أمام لجان المنظمة المختلفة وكيف كان يحشد كل دعم لصالح عمال فلسطين».