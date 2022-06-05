خريطة توضح موقع زلزال جنوب غرب الأحمدي فجر السبت

العنزي لـ «الأنباء»: الأول بهذه القوة.. وحدوث بعض الأضرار المادية

السعدون: هزة خفيفة تحدث دائماً في بعض المناطق البترولية

خريبط لـ «الأنباء»: نشاطات الإنسان وراء الزلزال و«النفطي» يعلم

بهبهاني: التكسير الهيدروليكي بالمكامن أو ضخّ مياه وراء الهزة

دارين العلي - ندى أبو نصر - عاطف رمضان - عادل الشنان - عبدالعزيز الفضلي

تعرضت الكويت فجر السبت لأقوى هزة أرضية في تاريخها بزلزال جنوب غرب الأحمدي بلغت قوته ٥ درجات على مقياس ريختر وشعر به المواطنون والمقيمون، بل هرع بعضهم إلى الساحات. رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. عبدالله العنزي أكد لـ «الأنباء»، انها المرة الأولى التي يحصل فيها زلزال بهذه القوة في حقل برقان، لافتا الى ان الزلزال وقع له تابعان، الأول بقوة 2.6 درجة والثاني بـ 1.9 درجة على مقياس ريختر، مشيرا الى حدوث بعض الأضرار المادية خاصة بمناطق محيطة بموقع الزلزال. من جانبه، قال الخبير والمستشار في الشؤون البيئية ومساعد العميد للشؤون الطلابية د. علي خريبط ، ان ما حدث سابقا من زيادة حدوث الزلازل يتعلق بنشاطات الانسان، مشددا على أن القطاع النفطي ليس غافلا عن ذلك، وهناك دراسات بيئية كويتية نبهت لهذا الموضوع. المؤرخ والفلكي عادل السعدون أكد أنها «هزة خفيفة»، موضحا أن مثل هذه الهزات الأرضية عادة تحدث في المناطق البترولية. وبين ان الزلازل الخفيفة تكون قوتها بين 4 و4.9 درجات ولا تنتج عنها أضرار. أستاذ علم الجيولوجيا د. عبدالسميع بهبهاني علق على الزلزال بقوله: «انه غير متناسق مع الموقع الجيولوجي الطبيعي للكويت»، مرجحا وقوعه بسبب يتعلق بالتكسير الهيدروليكي لمكامن النفط أو ضخ مياه في هذا المكان. وزاد: بؤرة الزلزال كانت غرب الكويت وكانت قوته 5 درجات بمقياس ريختر على عمق 5 كيلومترات. هذا، وكانت مدينة صباح الأحمد السكنية أكثر المناطق تأثرا بالزلزال، حيث وقعت العديد من التشققات والتصدعات في جدران منازل وبعض بيوت الدخل المحدود. من جهته، طالب رئيس لجنة أهالي المدينة تركي العصيمي بالنظر الى حقول برقان النفطية القريبة من المدينة بما لا يزيد على 120 كيلومترا تقريبا، مشيرا الى انه يتم حفر الآبار بالبخار او بالديناميت مما ينتج عنه تخلخل طبقات الأرض وحدوث هزات وزلازل بين الحين والآخر. كما تحدث لـ «الأنباء» عدد من المواطنين والمقيمين الذين أكدوا شعورهم بالهزة الشديدة وبالرعب، ولجوء بعضهم إلى ساحات البنايات او أفنية المنازل. جهات الدولة المختلفة أصدرت بيانات أوضحت فيها عدم تأثر المشروعات والمنشآت التابعة لها بالهزة الأرضية، حيث أكدت «الأشغال» و«هيئة الطرق» و«الإسعاف» و«التربية» عدم تسجيل أي أضرار بالطرق والجسور والمشاريع الإسكانية والأبنية التعليمية.

المطر لـ «الأنباء»: اجتماع «البيئة» الأحد والحكومة مطالبة بخطة لرصد الهزات

رشيد الفعم

د. حمد المطر

أكد رئيس لجنة شؤون البيئة النائب د. حمد المطر، أن اللجنة ستطلب حضور عدد من الجهات الحكومية لتدارس ما رصد من هزة أرضية ليلة أمس. وأشار المطر في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إلى أن اللجنــة ستعقــد اجتماعا الأحد المقبل بحضور الإدارة العامة للإطفاء وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. وبين المطر أن الحكومة مطالبة بوضع خطة احترازية من قبل مراكز لرصد الهزات الأرضية قبل وقوعها، مضيفا أن اللجنة سترفع تقريرها بما يتعلق بالزلزال فور الانتهاء من سماع آراء الجهات المختصة. وأضاف المطر أن اللجنة ستناقش «ما إذا كان للقطاع النفطي أنشطة تقوم بتنشيط بؤر الزلازل، وكذلك الاحتياجات الواجب اتخاذها في حدوث أنشطة زلزالية بالمستقبل.

الخبير والمستشار في الشؤون البيئية أشار إلى أن هناك دراسات بيئية كويتية نبهت إلى هذا الأمر

خريبط لـ «الأنباء»: على الجهات المعنية مناقشة تأثير الأنشطة البشرية على حدوث الزلازل لتقليل مخاطرها

كاميرات المراقبة في منزلي سجلت حركة جميع الثريات الكهربائية في الأسقف بقوة

لابد من تعاون الجميع في مواجهة مخاطر هذا الأمر بدلاً من إلقاء اللوم على أي أحد

دارين العلي

د.علي خريبط

أكد الخبير والمستشار في الشؤون البيئية ومساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية العلوم الصحية د.علي خريبط ضرورة تواصل المختصين من الاستشاريين البيئيين الكويتيين، والباحثين العلميين من معهد الأبحاث، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت، ووزارة الأشغال، ووزارة النفط، ومؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، والإطفاء، ووزارة الدفاع للتفكير بصوت عال لمناقشة أهمية دور النشاط البشري في حدوث الزلازل من أجل تقليل مخاطرها. وقال خريبط، في تصريح خاص لـ «الأنباء» تعليقا على الزلزال الذي وقع فجر أمس، إن معظم مناطق الكويت وسكانها شعروا بقوة الزلزال، حيث أيقظت قوة الاهتزاز معظم السكان، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة في منزله سجلت حركة جميع الثريات الكهربائية في الأسقف بقوة. وفند د.خريبط الأسباب المؤدية لحدوث الزلازل ومنها الطبيعي، ومنها البشري، لافتا إلى أن ما يحدث في العالم من النشاطات المتعلقة بدور الإنسان في التعمير واستخراج الموارد الطبيعية سبب مباشر في حدوث الزلازل، وان ما حدث أمس في الكويت وما حدث سابقا من زيادة حدوث الزلازل فيها هو متعلق بنشاطات الإنسان، مشددا على أن هذا الأمر ليس غافلا عنه القطاع النفطي في الكويت، وهناك دراسات بيئية كويتية نبهت إلى هذا الموضوع، وهناك دراسات لإدارة مخاطر لهذا الموضوع. وان القطاع النفطي له دور مهم وبارز في إدارة هذا الموضوع دون أن يتضرر دوره الاقتصادي المهم في الدخل القومي للكويت.



وقال «ليس لدينا وقت كاف للتساهل مع مثل هذا الموضوع، فقد تكون المخاطر والضرر المستقبلي أكبر مما هو متوقع»، وهذا يتطلب تعاون الجميع بدلا من إلقاء اللوم على أي أحد. لذلك من المهم ان يعقد لقاء يضم جميع المختصين في هذا المجال للخروج بحلول تقلل من المخاطر، مستشهدا بالحكمة الصينية «الإنسان الذكي يحل المشاكل التي تحدث، والإنسان الحكيم يمنع حدوثها».



أسباب وقوع الزلازل



وقال انه من الناحية العلمية من أهم أسباب حدوث الزلازل هو كل من:



1 ـ تحدث الزلازل بسبب طبيعي وخصوصا عند اطراف الصفائح التكتونية العميقة جدا في باطن الأرض، وهذه الصفائح والتي لها وجود من حوالي 3.7 مليارات سنة، وهي عبارة عن صخور جدا جدا صلبة ويتراوح عرضها من مئات إلى عدة آلاف من الكيلومترات، وعمقها من 15 كيلومتر الى 200 كيلومتر، وعندما تتصادم مع بعضها البعض تحدث الزلازل، وأمثلة على الدول التي يحدث فيها الزلازل لهذا السبب الطبيعي هي الصين، واليابان، وبيرو، وتشيلي، وباناما، والايكوادور، وفنزويلا، وايران، وافغانستان.



2 ـ تحدث زلازل بسبب نشاطات الانسان في التعمير والصناعة في مناطق بعيدة عن أطراف الصفائح التكتونية والتي ليس فيها مثلا نشاط زلزالي بارز. مثل بناء سدود المياه الضخمة، والمناجم التي يستخرج منها الموارد الطبيعية، وايضا حقن آبار النفط على اعماق عميقة لتحسين استخراج النفط، بالاضافة الى «الهيدروليك فراكنك» والتي هي عبارة عن طريقة لتكسير الصخور العميقة «الشال» لاستخراج النفط منها وما حولها عن طريق ضخ سوائل. مثل هذه الانشطة تعمل على خلق مشاكل في الثقل والتوازن الاضافي في العمق على الصفائح التكتونية. وكمثال على ذلك هو الزلزال الكبير الذي حدث في مقاطعة شيسوان (الصين) وكانت شدته 7.9 على مقياس ريختر، وارجع السبب في هذا الزلزال أيضا الى سد «زيبنقبو» والذي قدرت كمية المياه فيه الى 320 مليون طن، وكان في العمق العميق موجود على صدع. وهذا الثقل ادى الى ثقل اضافي سارع في حدوث هذا الزلزال والذي مات وفقد فيه حوالي 80 ألف إنسان.



3 ـ التفجيرات النووية التجريبية للأسلحة.



حقائق علمية



وأورد د.خريبط بعض الأرقام الصادرة في دراسة علمية وجدت ان حوالي 271 موقعا للمناجم حدثت فيها زلازل مع انها بعيدة بالعمق على اطراف الصفائح والاصداع. و167 موقعا حدثت فيها زلازل لأنه بني عليها سدود مياه. وفي أميركا وجد ان 65 موقعا حدث فيها مثل هذه الزلازل في مناطق الحقن و«الهيدروليك فراكنك» في المناطق التي تحتوي على النفط والغاز، و22 موقعا استخدمت فيها التفجيرات النووية.





السعدون لـ «الأنباء»: «هزة» خفيفة تحدث بمناطق النفط



عاطف رمضان

عادل السعدون

قال رئيس الجمعية الفلكية الكويتية (تحت التأسيس) وزميل الجمعية الملكية الفلكية البريطانية المؤرخ والفلكي عادل السعدون إن الزلزال الذي شهدته الكويت في الساعة 4:28 من صباح أمس السبت 4 يونيو 2022، يعد «هزة أرضية» إذ كان بقوة 4.4 على مقياس ريختر وذلك وفق رصد «هيئة الزلازل الأميركية».



وأضاف السعدون في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن درجة 5 ريختر أكبر 4 مرات من 4.4 وان كمية الطاقة المنبثقة منه اقوى 8 مرات، مستدركا أن 5.5 ريختر اكبر من 4.4 ريختر بـ 12.5 مرة واقوى كطاقة منبثقة 45 مرة فهذا الفرق ليس قليل، مشيرا إلى أن الهزة الارضية شهدتها البلاد في مناطق جنوب الكويت في شمال الوفرة والصبيحية، واصفا إياها بأنها هزة أرضية خفيفة، ومثل هذه الهزات الأرضية عادة تحدث في المناطق البترولية وذلك معروف في كل دول العالم.



وأوضح أن الزلازل الخفيفة تكون قوتها في مقياس ريختر من 4 إلى 4.9 وهي لا ينتج عنها أضرار، فقد تتحرك المعلقات الكهربائية في المنازل ويشعر الإنسان بهزة وعلى سبيل المثال المكتبات التي تحوي كتبا أو الأرفف في الجمعيات التعاونية التي تحوي معلبات تسقط على الأرض.



وزاد السعدون: لكن الأرفف لا تسقط بالكامل على الأرض فالأشياء غير الثابتة هي التي تسقط على الأرض وذلك في حال حدوث زلزال خفيف.



ومضى قائلا: الزلازل في المناطق النفطية ليست لها ارتدادات لأنها لا تحدث في الفوالق ومنها الفالق الذي يمر عبر إيران عند جبال زاجروس، إلى تركيا وينزل إلى أفغانستان وباكستان وشمال الهند فعند الفالق يحدث الزلزال مرة ثانية او العديد من المرات في بعض الأحيان.



ولفت إلى أن الزلازل في المناطق النفطية عبارة عن انهيارات تحدث مرة واحدة.



ولفت إلى أن الزلزال الذي يحدث بقوة 6 في مقياس ريختر يعتبر من الزلازل القوية وتكون قوته اكبر 100 مرة من قوة 4 بمقياس ريختر لكن كطاقة محررة يكون 1000 مرة أزيد من 4 بمقياس ريختر.







أشار إلى أنه تبعته بلحظات هزتان بقوة 2.6 و1.9



العنزي لـ «الأنباء»: زلزال أمس الأشد بالكويت.. وهو الأول بهذه القوة في «برقان»

د.عبدالله العنزي

دارين العلي



يعتبر الزلزال الذي وقع فجر امس هو الأقوى في تاريخ الكويت، حيث بلغت شدته 5 درجات على مقياس «ريختر». وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي إن هذا الزلزال يعتبر أقوى زلزال حدث في الكويت، ويأتي من بعده زلزال المناقيش الذي وقع في أغسطس عام 2021 والذي بلغت قوته 4.8 على مقياس ريختر. وقال العنزي إنها المرة الأولى التي يحصل فيها زلزال بهذه القوة في حقل برقان، لافتا إلى أن الزلزال حصل له تابعان الأول بقوة 2.6 والثاني 1.9 على مقياس «ريختر» وحدثا بعدة بلحظات.



أما بالنسبة للأضرار، فلفت العنزي إلى حدوث بعض الأضرار المادية، خاصة في المناطق المحيطة بمنطقة الزلزال.



هذا ونشرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل خريطة توضح موقع الزلزال وشدته ومدى تأثيره.

الخريطة التي نشرتها الشبكة الوطنية الكويتية لتحديد موقع الزلزال





الصالح: لا أضرار بالطرق والجسور وجارٍ متابعة شبكات الطرق

م. أحمد الصالح

مصادر لـ «الأنباء»: فريق من «الأشغال» و«الطرق» يتابع تأثير الزلزال على المشاريع



عاطف رمضان



قالت مصــادر مطلعــة لـ «الأنباء» إن وزارة الأشغال كلفت فريق الطوارئ والأزمات بالوزارة بمتابعة ما إذا كانت هناك آثار للهزة الأرضية التي شهدتها الكويت فجر أمس، ومدى تأثيرها على المنشآت والطرق التي تشرف عليها «الأشغال».



وأضافت المصادر أنه حتى الآن لم ترصد الوزارة أي آثار سلبية للهزة الأرضية وأن الوزارة والهيئة العامة للطرق ستعلنان نتائج التقارير التي يجري حاليا إعدادها قريبا.



وأوضحت أن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى كان قد أصدر قرارا وزاريا مؤخرا بتشكيل لجنة أو فريق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأن هذا الفريق يتابع حاليا ما إذا كانت هناك أي انخفاضات أرضية جراء الزلزال الذي شهدته الكويت وكذلك رصد ومتابعة جميع المنشآت والمشاريع التابعة للوزارة، وأيضا متابعة ما إذا كانت هناك ارتدادات أخرى للزلزال.



وذكرت المصادر أن نتائج التقارير التي سيقوم الفريق برفعها للمعنيين في الوزارة ربما تحتاج إلى بعض الوقت وربما أيام أو أسابيع قليلة.



من جهته، أعلن المتحدث الرسمي للوزارة والهيئة م. أحمد سعد الصالح، أن الوزارة وكذلك «الهيئة العامة للطرق» لم تسجلا أي أضرار بالطرق والجسور، وعدم تأثر أي من منشآتهما ومشاريعهما بشكل مباشر بالزلزال الذي شهدته الكويت فجر أمس.



وقال الصالح إنه جار حاليا متابعة شبكة الطرق سواء الداخلية من قبل وزارة الأشغال أو هيئة الطرق من قبل الهيئة، مؤكدا أنهما ستقومان باتخاذ اللازم في حال حدوث أي هبوط.



وضع المدارس والمنشآت التربوية مطمئن



عبدالعزيز الفضلي

م. ياسين الياسين

قال الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية بوزارة التربية م. ياسين الياسين لـ«الأنباء»، إن القطاع لم يتلق حتى الآن أي بلاغ يفيد بتأثر منشآتنا التربوية من الزلزال الذي حدث، لافتا إلى أن الوضع مطمئن في مدارسنا وكذلك في المباني التابعة للوزارة ولله الحمد.



«الإطفاء»: لم نسجل أي أضرار



أعلنت قوة الإطفاء العام أن إدارة العمليات المركزية لم تسجل أي أضرار جراء الزلزا، إنما كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدره. وقالت القوة في بيان صحافي إنه على اثر الزلزال تلقت إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كان معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد، مشيرة إلى أنه ولله الحمد لم تسجل الإدارة أي أضرار جرائه.





د.عبدالسميع بهبهاني لـ «الأنباء»: زيادة إنتاج النفط «المتهور» قد تكون سبباً!

د.عبدالسميع بهبهاني

قال خبير واستشاري النفـــط د.عبدالسميــع بهبهاني، في تصريح خــاص لـ«الأنبــاء»، ان الانتاج «المتهور» الذي تقوم به الكويت حاليا لزيادة مستويات الانتاج الى 3 ملايين برميل يوميا، قد يكون احد الاسباب التي أدت إلى وقوع زلزال فجر أمس السبت، مشيرا الى ان تعويض انخفاض الانتاج من الحقول المنتجة في شمال وغرب الكويت قابلته زيادة في الانتاج من حقل برقان.



واشار إلى ان انتاج الكويت يدور في مستوى 2.6 مليون برميل، واي زيادة عن ذلك المستوي لابد ان تكون مدروسة بعناية شديدة تجنبا لحدوث اي اضرار مستقبلية سيئة على الكويت.



وأضاف بهبهاني «جميع المستشارين العالميين الذين يقومون بتقديم استشارات للشركات النفطية في الكويت أثبتوا فشلهم في تقديم استشارة معقولة، حيث ان حقول الكويت النفطية سهلة التعامل والعديد من دول العالم تحولت الى الانتاج من الحقول الصعبة».



وذكر ان انتاج الكويت الحالي يوجد به 60% ماء.



وكان بهبهاني قدم تحليلا علميا لزلزال أمس عبر تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها إن الأصل الجيولوجي لموقع الكويت انها على صفيح مستقر زلزاليا، وتتأثر الكويت والجزيرة العربية بالزلازل المجاورة على أعماق 25 كيلومترا، حيث ان الزلازل المجاورة (شمال ايران العراق) تؤثر على الكويت اعتياديا بحدود 23 درجة باهتزازات شمالية شرقية جنوبية غربية بقوة 5 درجات على عمق 5 كيلومتر.



وأضاف «بؤرة الزلزال غرب الكويت والهزات باتجاه شرق غرب والتحليل العلمي المقترح هو ان الزلزال غير متناسق مع الموقع الجيولوجي الطبيعي للكويت، وان الزلزال صناعة بشرية Man made قد تتعلق بالتكسير الهيدروليكي لمكامن النفط أو ضخ مياه في مكامن، لذا فإن التقنية نظريا اعتيادية، لكن هنا فيها تهور لوصول الهزة 5 درجات، وهذا الزلزال اصطناعي اذ وصل الى سطح الأرض بقوة 5 درجات، ولدينا طبقات الأرض الضحلة 1000 متر متصدعة قابلة للتنشيط والانزلاق وتنهار».



وتابع «اساسات المباني الكويتية غير مصممة لزلازل بقوة أكثر من 1.5 درجة فهي معرضة للانغماس بسبب سيولة التربة، إذا اخذنا نموذج الزلازل الاصطناعية في تكساس واوكلاهوما نتيجة التكسير المكمني، فأنصح وقف التكسير لمدة أسبوعين على الأقل ومراجعة آثار الزلزال ومن ثم استعمال التقنيات البديلة، ففي الوقت الذي نحتاج فيه الى زيادة الانتاج النفطي، نحتاج الى السلامة».





استنزاف المكامن النفطية



أشار خبير نفطي لـ «الأنباء» إلى ان الانشطة النفطية مثل حقن السوائل أو ضخها في بعض أماكن التنقيب قد تتسبب في احداث الزلازل، حيث إن النفط يملأ مسام الصخور وحين يضخ إلى السطح تفرغ المسام ويختل توازن الصخور، وقد يكون الزلازل أحد النواتج العكسية لعمليات استنزاف المكامن النفطية وعدم مراعاة الحالة الجيولوجية لهذه المكامن النفطية.



العصيمي: مدينة صباح الأحمد السكنية الأكثر تأثراً بالزلزال

تركي العصيمي

عادل الشنان



قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي إن مدينتهم تعد الأكثر تضررا من الزلزال الذي شهدته البلاد فجر أمس السبت، حيث وقعت الكثير من التشققات والتصدعات في جدران المنازل، ومنها منزلي الشخصي وهو قسيمة، كما سقطت «المزاييك» والأحجار في بيوت الدخل المحدود لما يزيد عن 12 بيتا، إضافة إلى 6 قسائم تقريبا وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل الأهالي، متوقعا أن تكون هناك أضرار أخرى لم يعلن عنها بعد خاصة في المنازل التي أهلها على سفر أو غير ذلك.



وطالب العصيمي بالنظر إلى حقول برقان النفطية القريبة من مدينة صباح الأحمد السكنية، بما لا يزيد عن 12 كلم تقريبا حيث يتم حفر الآبار بالبخار أو باستخدام «الديناميت»، أي بالتفجير، وينتج عنه تخلخل في طبقات الأرض، وبالتالي قد تحدث هزات وزلازل بين الحين والآخر، ناهيك عن الدخان الكثيف على المنطقة الجنوبية للبلاد بشكل عام. وأضاف: كما نطالب هيئة الطرق والنقل البري بعمل فحص دقيق للجسور الجديدة على طريق الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية وهو أمر في غاية الأهمية كونه يتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين والمقيمين من أهالي المدن الجنوبية للبلاد.

سقوط أجزاء من تكسيات الجدران



الكندري لـ «الأنباء»: مهندسو «السكنية» سيتفقدون المشاريع



عادل الشنان

م.حسين الكندري

أكد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. حسين الكندري أن موظفي المؤسسة ومهندسيها سيقومون اليوم الأحد بجولات تفقدية على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوقوف على حالتها وإذا ما كان هناك أي تأثير من عدمه بعد الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في فجر أمس السبت نتيجة وقوع زلزال بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي، والذي حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت الكويت. وقال الكندري إن هناك بعض المتعهدين أو الشركات قد قاموا بمعاينة المواقع التابعة لأعمالهم أمس، وأبلغوا المؤسسة بأن الأمور على ما يرام ولا يوجد ما يستدعي القلق، إلا أن المؤسسة لن تتأكد من الأمر إلا بعد كشف مهندسيها بأنفسهم على مختلف مواقع أعمال المشاريع الإسكانية وتقديم تقارير رسمية معتمدة من قبلهم تجاه هذا الوضع.







من كانوا مستيقظين لحظة وقوعه ذكروا أنهم فوجئوا بما نشر على مواقع التواصل من حدوث أضرار بسيطة في بعض الأماكن



‫مواطنون يروون لـ «الأنباء» تفاصيل لحظات الزلزال: شعرنا به ورأينا كل شيء حولنا يتحرك.. لكن الله هو الحافظ



ندى أبونصر

أبو عبدالعزيز نادية العبدالله أم يوسف

أم يعقوب جنان منصور



تحدث عدد من المواطنين عن مشاعرهم مع لحظات وقوع الزلزال ممن كانوا مستيقظين لحظة حدوثه، لافتين إلى أنهم فوجئوا بكل شيء يتحرك فانتابهم الخوف للحظات، لكن بفضل الله توقفت الاهتزازات سريعا وعاد كل شيء إلى طبيعته.



وقالوا إنهم فوجئوا بما سمعوه وشاهدوه على مواقع التواصل الاجتماعي من حدوث بعض الأضرار البسيطة في أماكن مختلفة، سواء تضرر واجهة أحد المنازل أو داخل مساجد أو سقوط منتجات من فوق أرفف بعض الجمعيات.



«الأنباء» استطلعت آراء عدد من هؤلاء المواطنين والمقيمين وسألتهم عن ردة فعلهم أثناء شعورهم بالهزة الأرضية، واستمعت إلى دعواتهم أن يحفظ الله الكويت وأهلها والمقيمين عليها من كل مكروه.



في البداية، قالت أم يوسف إنها شعرت بالهزة التي استمرت لعدة ثوان، مضيفة أنها شعرت بأن الشباك يتحرك وتوقعت في بداية الأمر أنها رياح، لكن بعدها عرفت أنها هزة.



وتمنت أم يوسف للكويت الأمن والأمان، والاتكال على رب العالمين في كل شيء فهو الحامي.



بدورها، قالت نادية العبدالله ان الأرض تهتز والإنسان بالفطرة يخاف وبخاصة على نفسه وعلى أهل منزله، لاسيما عندما يكون في عمق نومه ويستيقظ على شعور غريب بأن الأرض تهتز به، ولكن الاتكال على رب العالمين وقدر الله ولطف فينا، وأتمنى للكويت وشعبها والمقيمين على أرضها الأمن والسلامة وأن يحفظهم من كل مكروه.



من جهتها، قالت أم يعقوب: شعرت بالهزة منتصف الليل، والحمد لله أنها لم تستغرق وقتا طويلا، بل انتهت بسرعة، والاتكال على الله وهو الحافظ من كل شر.



من جانبه، قال أبو عبدالعزيز إنه من سكان الجابرية وشعر بالهزة التي استمرت لثوان معدودة بعد صلاة الفجر هو وزوجته، وركض إلى نافذة المنزل ليرى ما يحصل، فلم ير أي حركة في الشارع، وقال: التوكل على الله، والله يحفظ هذا البلد من كل مكروه.



بدورها، قالت الطفلة جنان منصور إنها شعرت بالهزة في منتصف الليل وخافت كثيرا وركضت إلى جانب أمها ريثما توقف كل شيء، مضيفة أنها لا تخاف وتتوكل على رب العالمين، وهو يحفظنا من كل مكروه وتمنت للكويت وشعبها الأمن والأمان والسلامة.



من جهته، قال الطفل حسام: كنت مستيقظا أمارس بعض الألعاب على الهاتف، وفجأة وجدت كل شيء حولي يتحرك، وأكثر ما لفت انتباهي ستائر النافذة بحركتها واهتزازاتها، فدققت النظر إلا أن الحركة توقفت بعد لحظات، فأكملت لعبي ولم أعر الأمر انتباها، وعندما استيقظت وسمعت من والدي ما يقال عن حدوث زلزال قلت لهم لقد كنت مستيقظا وشعرت به وذكرت لهم ما حدث معي، وأضاف: الحمد لله أنه مر على خير وندعو الله أن يحفظ الجميع.

أم يوسف تتحدث إلى الزميلة ندى أبو نصر نادية العبدالله تروي تجربتها مع لحظة وقوع الزلزال (متين غوزال)



«الكهرباء» تؤكد عدم تأثر منشآتها



دارين العلي



أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عدم تأثر المنشآت التابعة لها بالزلــزال الــذي وقع فجــر أمس، مشيــرة إلى وجود تنسيـــق بين الوزارة و«نفط الكويت» بشـــأن وقـــود محطـــات إنتاج الكهرباء والماء. وقالت الوزارة فـــي بيان لها «إن جميع قطاعات الوزارة الفنية من محطات إنتاج كهرباء ومياه ومحطات نقل وتوزيع كهرباء وتشغيل وصيانة المياه تعمل بصورة منتظمة ولم تتأثر بالزلزال»، مؤكدة سلامة جميع المنشآت التابعة للوزارة.