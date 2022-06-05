أسامة دياب



أكد السفير الكوبي لدى البلاد خوسيه لويس نورييغا سانشيز، أن وباء «جدري القرود» لم يصل بعد إلى بلاده، موضحا أن «منظمة الصحة العالمية صنفت كوبا على أنها الدولة الأولى في العالم التي أعطت سكانها لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، حيث تم تلقيح نحو 94% من السكان بكامل الجرعات، كما أننا البلد الوحيد الذي طعم أطفاله بداية من عمر السنتين، بالتطعيم الكامل، بواسطة لقاح وطني تم انتاجه في كوبا».



وعن الشروط الصحية للراغبين بزيارة بلده، أكد سانشيز أن «على أي مسافر، ان يكون قد تلقى الجرعات الثلاث، وذلك في سعينا لحماية السياح ولحماية مواطنينا»، مشيرا إلى أن «السلطات الصحية في بلاده سمحت بعدم استخدام الأقنعة الطبية الواقية، وفي الوقت نفسه، لا يوجد أي نوع من الحجر الصحي على السياح عقب وصولهم بلدنا».



وعبر السفير عن سعادته للعدد الكبير من الكويتيين الذين اختاروا كوبا كوجهة سياحية، مشيرا إلى أنه «في يوم واحد من الأسبوع الماضي، أصدرت 19 تأشيرة، وخلال الأشهر الخمسة الأولى أصدرنا نحو 90 تأشيرة، في حين كنا قبل الجائحة نصدر فقط نحو 60 تأشيرة».



وعن التسهيلات المقدمة للكويتيين، قال سانشيز: «الكويتي يحتاج الى تأشيرة دخول، ونحن نصدرها له بعد 3 أيام عمل من تقديمه الطلب في سفارتنا».



وعما اذا كان هناك توجه للتعاقد مع أطباء وممرضين كوبيين في الكويت، قال: «أحضرنا في 2020 خلال جائحة كورونا 300 طبيب وممرضة، واليوم، لدينا نحو 28 طبيبا في احد المستشفيات الخاصة في الكويت، ونحن على أتم الاستعداد لاحضار عدد كبير منهم للمساعدة، ولكننا بانتظار موافقة السلطات الصحية الكويتية»، مشيرا إلى وجود نحو 35 ألف طيب وممرضة من كوبا حول العالم، كما يوجد في قطر أكثر من ألف منهم، وكذلك لدينا أطباء وممرضون في السعودية وفي الامارات».



وتابع سانشيز: «لدينا مئات الأطباء والممرضين من خلال عقود مباشرة بين حكومتنا والحكومات الأخرى، في حين أنه في الكويت، لم نتمكن من فعل أي شيء بعد رحيل أطبائنا في 2021».



وفي ما اذا كانت هناك أي مذكرات تفاهم بين هافانا والكويت، قال السفير: «نعمل مع السلطات الكويتية على توسيع تعاوننا على الصعد كافة، وخصوصا في مجال الصحة، لأننا كما نعلم العالم بحاجة دائما لأطباء».