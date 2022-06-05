حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس قسم جراحة الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.مدحت عطيفة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة حول أحدث المستجدات في جراحات أورام الرأس والرقبة وسرطان الغدة الدرقية المتقدم وسرطانات اللسان والفك والغدة النكفية المرتجعة وسرطان الفم.



وقال د.مدحت عطيفة، في تصريح صحافي، ان الورشة أقيمت تحت إشرافه بحضور كل البروفيسور جان بيير جينون والبروفيسور نيكولاس كالافريزوس من خبراء جراحات أورام الرأس والرقبة المتقدمة بالمملكة المتحدة، حيث القيا عددا من المحاضرات وإدارة جلسات مناقشات علمية، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجراحات لمرضى يعانون من أورام متقدمة في المركز.



وذكر أن الهدف الرئيسي من الورشة كان الارتقاء بأداء الأطباء الكويتيين وإثراء المناقشة العلمية بين الأطباء الزوار ونظرائهم من خلال التعرف على أحدث التطورات في الأساليب الحديثة لاستئصال الأورام في الغدة الدرقية في الرقبة وتقليل السفر إلى الخارج.



وبين إن الخبراء قاموا بمناظرة حالات أورام الغدة الدرقية إكلينيكيا، وأجريت بعد ذلك عمليات جراحية صعبة ودقيقة، بالإضافة إلى انعقاد عدد من المحاضرات الطبية في هذا الشأن، لافتا الى ان الجراحات الصعبة والدقيقة التي أجريت تضمنت عمليات للغدة الدرقية وحالات أخرى معقدة، مشددا على أن الجراحة تعد العمود الفقري في علاج سرطان الغدة الدرقية بمختلف أنواعها، خاصة أن نسبة نجاح العملية والشفاء بعد ذلك تتوقف على خبرة الطبيب، والتي تتوافر بشكل ملحوظ في قسم الجراحة بالمركز.