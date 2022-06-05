بيروت ـ ناجي شربل



تحتضن قاعة الطيران المدني في مطار بيروت اليوم الأحد ولمدة 4 ساعات، كأس العالم المعروفة بـ«كأس الفيفا»، ضمن جولة تنظمها شركة «كوكا كولا»، إذ ستحضر الكأس من العاصمة البحرينية (المنامة)، ثم تنتقل بعد الظهر إلى أوزبكستان.



من جهة اخرى، يتوج وفد اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية زيارته الى بيروت، بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السريا الحكومي عصر غد.



وكان الوفد باشر نشاطاته بالعاصمة اللبنانية، وضم سفيري اللجنة الكابتن وائل جمعة نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، والحارس الدولي السابق العماني علي الحبسي، ومدير الإعلام العربي والإقليمي محمد راشد الخنجي، وخبير العلاقات الإعلامية والإقليمية علي الزين ومسؤول برنامج السفراء في اللجنة فيصل خالد.



وتهدف الزيارة للترويج لكأس العالم قطر 2022، وآخر الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة البطولة الأبرز للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتضمنت الجولة لقاءات مع مسؤولين ورسميين وإعلاميين وزيارات لمؤسسات تربوية وأكاديمية.



وأقيم حفل عشاء رسمي في فندق «موفمبيك» الروشة حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: وزير الإعلام زياد مكاري ووزير السياحة وليد نصار والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ممثلا الوزير د.جورج كلاس، والعديد من الشخصيات البارزة، وفي ختام الحفل سلم ممثلي اللجنة هدايا تذكارية للرسميين وهي عبارة عن مجسمات عن الملاعب الثمانية التي ستحتضن مباريات كأس العالم.