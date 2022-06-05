الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تحتضن العاصمة القطرية الدوحة فعاليات دورة الدراسة الآسيوية الدولية للحكام التي ينظمها اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد القطري للعبة، وتقام لأول مرة بالدوحة وتختتم في 9 الجاري، بمشاركة 19 دارسا من 9 دول هي: الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، فلسطين، لبنان، والعراق.



وأكد أمين عام اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة محمد الكواري أنهم يعملون على تطوير حكام منطقة دول غرب آسيا حسب خطة التدريب والتطوير التي وضعت منذ بداية تأسيس الاتحاد وذلك باستمرار تنظيم الدورات المتقدمة والعمل على زيادة القاعدة من الحكام العرب الدوليين.



من جانبه، وجه عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري إبراهيم محمد النعمة، الشكر لاتحاد غرب آسيا على استضافة الدراسة الآسيوية الدولية للحكام الأولى التي تقام لأول مرة وهو أمر يعكس الاهتمام الكبير من الاتحاد للعمل على التطوير المستمر للحكام لدول منطقة غرب آسيا.