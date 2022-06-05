القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



يفتتح منتخب مصر، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، بمواجهة قوية أمام ضيفه الغيني، على ستاد القاهرة الدولي، وبصافرة الحكم الدولي من موريشيوس أحمد امتياز هيرال، وذلك في بداية التصفيات لدور المجموعات، حيث يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة التي تضم منتخبات غينيا واثيوبيا ومالاوي.



وعلى مدى الأيام الماضية، واصل منتخب مصر بقيادة المدرب الوطني إيهاب جلال، تدريباته استعدادا للمواجهة، التي ستكون الاولى لجلال، قبل مغادرة منتخب مصر للقاء الجولة الثانية أمام اثيوبيا في أديس ابابا.



ومع هذه البداية، جاءت صدمة منتخب مصر باستبعاد الحارس الدولي محمد الشناوي لثبوت إصابته بعدوى كورونا، حيث تم عزله في فندق الإقامة مع متابعة حالته من الجهاز الطبي للمنتخب، وسيتولى محمد ابو جبل حراسة مرمى منتخب مصر.



وضمت القائمة التي أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، عمر جابر، عمر كمال، محمود علاء، محمود الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد عبدالمنعم، محمد النني، مهند لاشين، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد حمدي، إمام عاشور، محمد صلاح، أحمد سيد «زيزو»، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد إبراهيم، إبراهيم عادل، أحمد عاطف، مصطفى محمد، كريم حافظ.