الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كثّف منتخب قطر الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز على الجوانب البدنية بشكل كبير من خلال التدريبات اليومية، خاصة أن اللاعبين عائدون من راحة طويلة، بعد حصولهم على إجازة نهاية الموسم.



ورفض الجهاز الفني خوض مباريات ودية في الوقت الحالي إلا بعد وصول اللاعبين إلى أفضل جاهزية من أجل الانتقال إلى مرحلة الوديات لتحقيق أكبر استفادة من معسكره الإسباني.



وضمت قائمة المنتخب القطري بمعسكر إسبانيا 27 لاعبا وهم: سعد الشيب ومشعل برشم ويوسف حسن وبيدرو ميغيل وطارق سلمان وعبدالكريم حسن وبوعلام خوخي وأكرم عفيف ومحمد وعد ومصعب خضر وعلي أسد وسالم الهاجري وحسن الهيدوس، ومحمد مونتاري وبسام الراوي وإسماعيل محمد والمعز علي وكريم بوضياف وعاصم مادبو وعبدالله الأحرق وعبدالرحمن محمد وخالد منير وحازم أحمد وأحمد فاضل وهمام الأمين وأحمد علاء وعبدالعزيز حاتم.



هذا، وحصل ستاد «الثمامة»، أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022، على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، لينضم بذلك إلى سلسلة الاستادات المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لهذا العام، الحاصلة على هذا التصنيف المرموق من فئة الخمس نجوم.



تسلم الشهادة، التي تجسد التميز في مجالات الاستدامة والتصميم والإنشاء، مدير مشروع استاد الثمامة م.سعود الأنصاري، من رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» د.يوسف الحر، بحضور المهندس مصمم استاد الثمامة إبراهيم الجيدة، ومديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث م.بدور المير.



ومنحت منظمة «جورد» ستاد الثمامة شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» في التصميم والتشييد (من فئة الخمس نجوم)، ما يؤكد التزام دولة قطر المتواصل بتنفيذ بنية تحتية مستدامة لكأس العالم قطر 2022 تماشيا مع تطلعاتها لترك إرث يدوم لأعوام طويلة بعد إسدال الستار على منافسات البطولة.