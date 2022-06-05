أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات بحلول 2050، ما جعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " نموذج عالمي رائد" - أن الإمارات تولي ملف المناخ والبيئة أهمية بالغة، عكسته تلك الجهود الضخمة، التي بذلتها، وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات، مروراً بإنشاء المحميات والتوسع فيها، وانتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعي.

وأشارت إلى أن الإمارات حققت مكاسب كبيرة في تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وإصدار مجموعة مهمة من الأنظمة الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية الملزمة، لتشجيع اقتناء الأدوات المرشدة لاستهلاك الطاقة وتطبيق نظام الشرائح "التعرفة التصاعدية" على استهلاك المياه والكهرباء منذ سنوات، وتنفيذ برنامج وطني طموح وواسع النطاق لتحويل المركبات، التي تعمل بوقود إلى الغاز الطبيعي المضغوط.