افتتاح وتشغيل مركز فحص العمالة الجديد في أرض المعارض في مشرف قريباً

تخصيص السبت لعمالة الشركات من دون مواعيد وإنجاز 1700 معاملة في 6 ساعات

تقليل فترة ظهور نتائج فحوصات العمالة الوافدة لتصبح من شهر إلى 10 أيام فقط

رفع كفاءة غرف فحص الدم بنسبة 20% وغرف الأشعة بنسبة 50% لتسريع العمل



عبدالكريم العبدالله



مع ارتفاع أعداد المراجعين وللاطلاع على آلية العمل المتبعة في مركز فحص العمالة في منطقة الشويخ قامت «الأنباء» بزيارة وجولة على المركز وأقسامه، ووجدت هدوءا وارتياحا من المراجعين فيما يتعلق بالآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة مؤخرا بتخصيص الفترة الصباحية للعمالة المنزلية وكفلائهم، والفترة المسائية للمناديب والشركات مما خفف الازدحام وأعاد صيرورة العمل إلى ما كانت عليه بالسابق، وذلك بتوجيهات من وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف، وبجهود مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان.



وخلال الزيارة أكد مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان العمل على مواجهة الإدارة لتحدي الفترة الانتقالية في مراكز فحص العمالة، والتي حدث فيها تغيير كبير في أعداد العمالة مقارنة بالعدد القليل الذي دخل الكويت أثناء أزمة «كورونا» إلى الفترة الحالية التي حدث فيها الانفتاح وتسهيل إجراءات دخول العمالة إلى البلاد، وذلك للعاملين بمختلف القطاعات «الحكومية - الأهلية» مما تسبب بحدوث ضغط كبير على مراكز فحص العمالة أثناء تنفيذ إجراءات فحوصات «الإقامة».



خطة محكمة



وذكر د.السعيدان في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الجولة أن إدارة الصحة العامة تعاملت مع هذا الموضوع بخطة محكمة، وتم وضع آليات تمثلت بزيادة أيام وأوقات العمل في المراكز لتغطية أكبر عدد من الفحوصات، كما تم تعديل بعض المواعيد ليصبح استقبال العمالة المنزلية مع كفلائهم خلال الفترة الصباحية، وتخصيص الفترة المسائية للمندوبين وعمالة الشركات، لافتا إلى الاستمرار في رصد المعوقات للعمل على علاجها، ومتابعة الإيجابيات وتطويرها بما يضمن سهولة الإجراءات من جهة والتخفيف عن المراجعين من جهة أخرى وإنجاز أكبر عدد من المعاملات.



عدد المعاملات



وبين د.السعيدان أن عدد معاملات فحوصات الإقامة التي يتم إجراؤها في مراكز فحص العمالة «الشويخ، علي صباح السالم، الجهراء، صبحان» بلغت 3300 معاملة يوميا، و67 ألف معاملة شهريا، لافتا الى وجود توجه لرفع كفاءة العمل في جميع المراكز وزيادة عدد المعاملات التي يتم إنجازها.



وفيما يتعلق بمراجعة مراكز الفحص من دون مواعيد مسبقة، لفت د.السعيدان إلى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لعمالة الشركات لمراجعة مراكز فحص العمالة الوافدة «من دون موعد»، حيث يتم إنجاز ما يقارب 1700 معاملة خلال 6 ساعات، وهذا الأمر يسهم بتخفيف الازدحام عن أيام العمل الأخرى، كما يخفف عن هذه العمالة الكثير من العناء.



مشرف.. وخطط



وكشــف د.السعيــدان عن افتتاح وتشغيل مركز فحص العمالة الجديد في أرض المعارض في مشرف قريبا، حيث إنه جار حاليا العمل على تجهيز المكان بغرف الفحص والأشعة وكل ما يتعلق بتسيير العمل تمهيدا للافتتاح قريبا، والذي سيسهم بصورة كبيرة في تخفيف الضغط عن بقية المراكز وإنجاز أعداد كبيرة من المعاملات، موضحا ان هناك خططا طويلة المدى لدى إدارة الصحة العامة لافتتاح مراكز جديدة لفحص العمالة خلال الفترة المستقبلية لتخفيف الضغط على المراكز في حال استدعى الحال لذلك.



الازدحام



وبالنسبة لتخفيف الازدحام في مراكز فحص العمالة وما كان يشاهد من وجود أعداد كبيرة من المراجعين في معظم المراكز وطوال ساعات العمل، قال د.السعيدان انه تمت زيادة غرف فحص الدم بنسبة 20% ورفع كفاءتها، كما تم رفع كفاءة غرف الأشعة بنسبة 50% لمنع حدوث الازدحامات، فضلا عن زيادة عدد العاملين في جميع الأقسام، وهنا نؤكد انه ولله الحمد تم تخفيف الازدحام في مراكز فحص العمالة بشكل كبير وهذا الأمر ملاحظ من الجميع، ونعمل في هذا الوقت على إنجاز أكبر عدد من المعاملات لتجنب أي عملية تأخير مع المراجعين.



نتائج الفحوصات



وفيما يتعلق بتأخر نتائج الفحوصات، أشار د.السعيدان إلى أنه تم وضع خطة في هذا الشأن وقد نجحت بفضل الله في تقليل فترة ظهور نتائج فحوصات العمالة الوافدة لتصبح من شهر تقريبا الى 10 أيام فقط، وهذا الأمر يسهم في إنهاء معاملات العمالة وإكمال إجراءاتها في البلاد.



شكاوى.. وتعاون



وعن الشكاوى في مراكز الفحص، أفاد د.السعيدان بأن إدارة الصحة العامة تتعامل مع جميع الشكاوى بكل مهنية وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مشير الى أن هذه الشكاوى تهمنا جدا لعلاج الخلل ومعرفة كيفية تلافيه من خلال الحلول المناسبة، كما نتعامل مع كل شكوى على حدة تأكيدا لحقوق المراجعين وتلافيا لأي سلبيات، لافتا إلى أن إدارة الصحة العامة مستمرة في القيام بالجولات التفقدية على المراكز لعلاج أي مواطن خلل، قائلا: أبوابنا مفتوحة للجميع وكل العاملين في المراكز متعاونون ويبذلون جهودا مميزة في سبيل إنجاز مهامهم وواجباتهم على أكل وجه، ولديهم توجيهات بحسن التعامل مع المراجعين وتقديم النصح لهم وإرشادهم خصوصا من تكون أوراقهم غير مكتملة.



العمالة المنزلية بلا مواعيد



أشار مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان إلى أن العمالة المنزلية مع كفلائهم يراجعون مراكز فحص العمالة الوافدة بدون موعد مسبق لإجراء فحوصات الإقامة في الفترة الصباحية، مشيرا إلى حرص جميع العاملين على بذل الجهود وخدمة المراجعين.



معوقات وحلول



بين د.السعيدان أن من المعوقات التي تواجهنا في مراكز فحص العمالة هو تراكم الطلبات خلال فترات الإجازات الرسمية مثل الأعياد وغيرها مما يترتب عليه التوجه لتشغيل مراكز الفحص أيام العطل الرسمية لإنجاز هذه المعاملات وتجنب تراكمها وتخفيف الازدحام في أيام العمل بعد العطلة.