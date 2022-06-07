أحمد خميس



قالت وزارة الداخلية إن عدد المعاملات الإلكترونية التي قدمتها منذ بداية تقديم خدماتها أونلاين بلغ أكثر من 4 ملايين و700 ألف معاملة، مشيرة الى ان عدد المعاملات التي قدمتها أونلاين منذ مطلع يناير 2022 حتى نهاية مايو الماضي بلغ 304782 معاملة.

وبحسب احصائية للإدارة العامة لنظم المعلومات، فإن وزارة الداخلية جددت 911 جواز سفر لمواطنين أونلاين.

أما فيما يتعلق بمعاملات تجديد الإقامات، فأظهرت الإحصائية انه تم تجديد إقامات 51389 لعاملين في القطاع الأهلي و5804 لعاملين في القطاع الحكومي مادة 17، و37999 معاملة مادة 22 التحاق بعائل، و21023 معاملة لعمالة منزلية مادة 20، كما تم تجدد إقامة 19 وافدا «كفيل نفسه» مادة 24.