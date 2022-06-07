استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في مكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية شريان مرزوق الشريان وأعضاء مجلس الإدارة.



وأعرب النواف عن تقديره للدور الذي تقوم به جمعية المحامين في خدمة قضايا المجتمع، وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآلية تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وجمعية المحامين الكويتية.

من جانبه، ثمن رئيس وأعضاء جمعية المحامين ما تقدمه المؤسسة الأمنية من جهود للتسهيل على المحامين للقيام بدورهم القانوني والمجتمعي على أكمل وجه.

كما استقبل النواف رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري وأعضاء مجلس الإدارة، حيث ثمن دور الجمعية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة وأهم القضايا التي تتبناها الجمعية.

من جانبه، أشاد رئيس وأعضاء جمعية الشفافية الكويتية بدور وزارة الداخلية في تذليل العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في خدمة المجتمع.

واستقبل النواف النقيب حقوقي خالد الشمري من مرتبات مديرية أمن محافظة الجهراء، وذلك لإهدائه نسخة من رسالة الماجستير التي حصل عليها.

وخلال اللقاء شدد النواف على أهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبي وزارة الداخلية بما يسهم بصقل قدراتهم العلمية والعملية ورفع المستوى الأمني في جميع قطاعات وزارة الداخلية.