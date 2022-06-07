عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف بالحبس 10 سنوات لمواطنة اتهمت بتعذيب خادمتها الهندية حتى الموت.

وأيدت المحكمة الحبس سنة مع وقف النفاذ لزوجها عن تهمة عدم التزامه برعاية المجني عليها كونه كفيلها.

وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة إليهما أنهما وخلال العام 2020 في إحدى مناطق محافظة حولي، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر باستخدام الخادمة وإساءة معاملتها وإجبارها على العمل وعدم تركها ومصادرة جواز سفرها. وضرب المجني عليها عمدا فأحدثت بها إصابات ولم تقصد بذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها.



وذكر وكيل المتهمة المحامي أحمد الأحمد بأنه تم اتهام موكلته بادئا بالقتل العمد إلا أنه أكد عدم توافر عنصر الجريمة بحقها وأنها أقدمت على ضرب المجني عليها دون قصد إزهاق روحها.