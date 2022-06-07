محمد الجلاهمة



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط وافدين بتهمة الترويج لمنشطات غير مرخصة وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما ذكر مصدر امني أن الوافدين سيتم إبعادهما عن البلاد وإدراج اسميهما على قوائم المحظورين من دخول البلاد.



من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية ان قطاع الأمن العام ضبط مقيمة قامت بإلقاء ملابسها بالطريق العام أثناء محاولة إلقاء القبض عليها اثر بلاغ عن أعمال منافية للآداب، حيث كانت بحالة هيستيرية وتمت تغطيتها والسيطرة عليها، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب مصدر أمني، فإن الوافدة خلال مداهمة الوكر ضبطت متلبسة ولدى إخراجها من الوكر قامت بنزع ملابسها في محاولة منها لمنع رجال الأمن من اقتيادها. يشار الى أن عددا من مواقع التواصل نشرت مقطعا يظهر إخراج الوافدة من الوكر المشبوه بمنطقة جليب الشيوخ.