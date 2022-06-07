أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ثمانية صواريخ باليستية أمس ردا على إطلاق كوريا الشمالية العدد نفسه من الصواريخ، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.



وقالت هيئة الأركان المشتركة إن البلدين الحليفين أطلقا صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية أرض-أرض (ATACMS) على أهداف في البحر.



وأتت عملية إطلاق هذه الدفعة من الصواريخ ومدتها عشر دقائق غداة إطلاق بيونغ يانغ ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في أعقاب تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة شاركت فيها حاملة طائرات أميركية.



وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيانه امس «يدين جيشنا بشدة سلسلة الاستفزازات بصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية ويحضها بشدة على الوقف الفوري للأعمال التي تزيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة».



وذكرت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن صاروخا أميركيا وسبعة صواريخ كورية جنوبية أطلقت من شمال شرق كوريا الجنوبية خلال مناورة بالذخيرة الحية تهدف إلى إظهار قدرتها على «الرد السريع في حالات الأزمة».



وعملية إطلاق دفعة الصواريخ هي ثاني استعراض مشترك للقوة من جانب الحلفاء في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول الذي تعهد تشديد موقفه في مواجهة استفزازات بيونغ يانغ، حيث قال في خطاب خلال مراسم الاحتفال بيوم الذكرى الـ67 التي اقيمت في مقبرة سيئول الوطنية امس «حكومتنا سترد بحزم وبقسوة على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية».