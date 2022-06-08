أكد رئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين د.نبيل الفيلكازي أن أعمال الدورة الثانية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة ستنطلق غدا الخميس، وتتواصل في الفترة من 9 الى 11 الجاري.



وأشار الفيلكاوي الى أن قطاع السينما في النقابة برئاسة المخرج عبدالعزيز الصايغ قام بجهود استثنائية خلال العام الحالي من اجل الإعداد والتحضير للدورة الجديدة، وذلك اثر النجاح المتميز الذي حصدته الدورة الأولى، معبرا عن فخره واعتزازه بالقفزات التي راح يحققها المهرجان والإقبال الإيجابي من حيث ارتفاع عدد الأعمال المشاركة في مختلف المسابقات والتي تجاوزت الضعف عن الدورة الأولى.



من جانبه، قال رئيس قطاع السينما في النقابة رئيس مهرجان الكويت للسينما عبدالعزيز الصايغ إن لجنة الاختيار كانت قد فرغت منذ أيام من اختياراتها، حيث تجاوز عدد الافلام المشاركة في مختلف المسابقات الـ 100 فيلم من 19 بلدا عربيا، بالاضافة الى عدد من مشاركات غربية من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وكندا وبلجيكا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأميركية.



وقال المخرج عبدالعزيز الصايغ إن اللجنة المنظمة للمهرجان تشعر بالفخر لاختيارها الفنان القدير محمد المنصور كشخصية المهرجان، وذلك لمكانته ومسيرته السينمائية الخصبة بالأعمال والانجازات، كما أشار إلى ان لجنة الاختيار ترأسها الفنان خالد امين وفيما ترأس لجنة التحكيم المخرج د.علي حسن خليل.



وأشار الصايغ الى انه وخلال مشاركته الأخيرة في فعاليات مهرجان «كان» السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسبعين اجرى مجموعة من اللقاءات مع عدد بارز من مديري المهرجانات السينمائية العربية والدولية من اجل رفد مهرجان الكويت للسينما الجديد بالتجارب والخبرات السينمائية المتخصصة، كما تم اختيار عدد من الأفلام العربية من ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان «كان» وأيضا من السوق الدولي للفيلم، واكمل: ستكون فرصة حقيقية لعشاق الفن السابع للتواصل مع جديد السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان الكويت للسينما الجديدة الذي ينظمه قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين الذين نثمن لهم دعمهم ورعايتهم اعتبارا من النقيب د.نبيل الفيلكاوي الى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية من مختلف القطاعات.



وفي ختام تصريحه، قال الصايغ: الدعوة مفتوحة محليا وخليجيا وعربيا ودوليا لمتابعة جميع فعاليات المهرجان من خلال موقع النقابة والمهرجان.