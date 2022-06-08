مفرح الشمري



بعد أن شغلت العديد من المناصب في وزارة الإعلام وتحديدا في قطاع الإذاعة كان آخرها مديرة برامج الأسرة والطفل في الإذاعة، تودع خديجة دشتي أروقة الوزارة بعد عطاء كبير وإنجازات ملموسة ومحسوسة حققتها لقطاع الإذاعة في المناصب التي تبوأتها طيلة مشوارها حتى إحالتها للتقاعد في شهر أبريل الماضي.



«أم علي» - مع حفظ الألقاب - كانت حريصة كل الحرص على تقديم الأفضل للمستمع داخل الكويت وخارجها خصوصا عندما شغلت منصب مراقبة محطة الغناء العربي الحديث (كويت FM) من حيث نوعية البرامج والأغاني التي تبث طوال 24 ساعة على هذه المحطة التي حققت العديد من الجوائز في عهدها، وحتى عندما عملت كمديرة لبرامج الأسرة والطفل كانت نوعية البرامج التي تنفذها إدارتها بإشرافها تحمل بين طياتها التوجيه والتوعية والنصح والإرشاد.



خديجة دشتي كانت لا تظهر كثيرا في الإعلام ولا تركض وراء المقابلات الصحافية لتلميع نفسها بل إنها كانت تحرص على إبراز من يعمل معها في الإعلام أكثر منها لأنها مقتنعة ومؤمنة بالعمل الجماعي وأنها عود في حزمة.



«أم علي» بعد هذه المسيرة أقول: «كفيتي ووفيتي»، وألف شكر على كل ما قدمتيه للإعلام الكويتي وتحديدا قطاع الإذاعة.