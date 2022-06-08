

ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت عن تعرض قواعد البيانات والأنظمة الآلية لعدد من الكليات بجامعة الكويت لعملية اختراق إلكتروني طالت كافة البيانات المتعلقة بالطلبة والمباني مما أثر سلبا على سير عمل هذه الكليات خاصة في نهاية الفصل الدراسي والاختبارات النهائية. وأكدت المصادر أنه وفقا للمخاطبات الرسمية، فقد أعلن مركز نظم المعلومات بالجامعة عدم إمكانية استرجاع النسخ الاحتياطية للخوادم، حيث كشف تقرير لمركز نظم المعلومات أنه تم تشفير ملفات النسخ الاحتياطي الخاص بالكليات. ولفتت إلى انه بناء على المعلومات، فإن الفيروس المستخدم في عملية الاختراق هو «فيروس بلاك كات» وهو فيروس «فدية» مطور، حيث يشفر الفيروس البيانات ويقفلها ويقوم بطلب مبالغ مالية لفك الشفرات عن البيانات.