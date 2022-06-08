نعى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف والأسرة التربوية المغفور له بإذن الله تعالى المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط، الذي وافته المنية يوم أمس الأول.



وتقدم د.المضف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي كان له باع طويل في العمل والعطاء والتطوير على الصعيد التربوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم.



واستذكر ما قدمه د.الخياط، رحمه الله، من إنجازات وما بذله من جهود صادقة وحثيثة خلال سنوات عمله في المجال التربوي والتعليمي.



وأكد د.المضف أن الكويت فقدت رمزا علميا كرس حياته لخدمة المجتمع والبلاد، إذ كانت للمغفور له بصمة واضحة في دعم التعليم وتطوير العملية التربوية، وقد أدى رسالته العلمية والتربوية على أكمل وجه ووضع على عاتقه مسؤولية تطوير العملية التعليمية.