آلاء خليفة



أكد مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي أن جامعة الكويت صرح أكاديمي زاخر بالخبرات العريقة والمتنوعة من أعضاء هيئة التدريس وهيئاتها المساندة والإداريين والطلبة والخريجين، مشيرا إلى أن إنجازاتها المؤسسية ولأكثر من نصف قرن قامت على أيدي منتسبيها ومجلسها وفريق الإدارة. وقال الرومي عقب اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أمس أن هذا الصرح مازال حريصا على ريادة المجتمع بتعليم أبنائه وتخريج طاقاته ومشاركة خبرات أعضائه في كل مؤسسات الدولة بمجالات الهندسة والطب والعلوم والقانون والمال والأعمال والعلوم الأدبية والإنسانية والتعليم والشريعة وغيرها الكثير، معتمدة فقط على كوادرها ولوائحها المنظمة لذلك، مبينا أن فريق الإدارة الجامعية متمثلا بمجلس جامعة الكويت والعمادات وفريق الإدارة وجميع منتسبيها كان ومازال يعمل بمنهج أكاديمي وبصمت للنهوض بالمؤسسة لتكون في عداد الجامعات المرموقة.



وأضاف: للأسف الشديد، لاحظت الإدارة محاولات لاستباق نتائج هذه الإنجازات لا لشيء سوى لمحاولة قرصنتها للتكسب الشخصي فقط، فالتصريح بعبارات كالفصل الصيفي أو اختبارات القدرات أو مقابلات العمادات والكليات وغيرها لا يعد إنجازا يشكر عليه المتكسبون، وإنما الشكر موصول لمن عمل بصمت من أقسام علمية وعمادات ومجلس الجامعة فقط.



وتابع: من هذا المنطلق، وكمدير لهذه المؤسسة أؤكد على استقلالية قراراتها ورفض الإدارة الجامعية لمبدأ التكسب الشخصي أو التدخلات الخارجية في شؤون الجامعة وإنجازاتها ومبادرات المجلس والكليات والأقسام وفريق الإدارة أو الترويج لهذه الفكرة المغلوطة عن منهجية الجامعة بما يعيق سير العمل.