عبدالعزيز الفضلي



بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة، عقدت لجنة تعزيز تغذية طلبة المدارس اجتماعا برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.نوال الحمد وأعضاء اللجنة المكونة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، ووزارة التربية ممثلة بمدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني ومديرة إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي.



وتمت مناقشة لائحة المقاصف التي أقرتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، التي تضمنت الأغذية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية وكمياتها، وجودة المقصف المدرسي، والشروط الصحية الواجب توافرها في المقصف ومخزن توفير الأغذية.



وتم خلال الاجتماع توضيح الضبطية القضائية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وبالتنسيق مع وكيل التعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة تم الاتفاق على تعميم اللائحة على مدارس التعليم الخاص، وإجراء استمارة التقييم الذاتي للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للمعنيين في أنشطة إدارة التعليم الخاص.