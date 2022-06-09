أعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب عن شكره لرؤساء الاتحادات العربية للكرة الطائرة على ثقتهم الكبيرة فيه ودورهم في حصول الكويت على رئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة في الدورة المقبلة،



وقال إن الاتحاد العربي بصدد إعداد استراتيجية متكاملة للنهوض وتطوير اللعبة والارتقاء بها لمستويات غير مسبوقة وعلى مستوى جميع الدول العربية بما يخدم اللعبة وجميع منتسبيها، داعيا جميع الاتحادات العربية ومنتسبي اللعبة للالتفاف حول المصلحة العامة وتوحيد الصف والجهود من اجل الارتقاء بلعبة الكرة الطائرة.