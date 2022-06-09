الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدرس الاتحاد القطري إقالة الجهاز الفني لمنتخب قطر الأولمبي بقيادة التشيلي نيكولاس كوردوفا وتوجيه الشكر له عقب الخروج من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في أوزبكستان.



وكان المنتخب القطري سقط في التعادل الإيجابي أمام تركمانستان 2-2 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، اذ تقدم المنتخب القطري بهدفين عن طريق أسامة الطيري في الدقيقتين (65 و73) قبل أن يدرك منتخب تركمانستان التعادل عبر هدفي البديل بيغنتشميرات مرادوف (75 و82).



وفي مباراة أخرى بالمجموعة، تعادل أوزبكستان المضيفة مع إيران 1-1، وبذلك تصدرت أوزبكستان المجموعة بـ7 نقاط مقابل 4 نقاط لتركمانستان، ونقطتين لكل من إيران وقطر.



ومن المقرر ان تلتقي أوزبكستان مع العراق ثاني المجموعة الثانية في ربع نهائي البطولة السبت المقبل، في حين تتقابل تركمانستان مع أستراليا متصدرة المجموعة الثانية.



الى ذلك، أعلنت إدارة النادي الأهلي القطري تمديد عقد المدرب المونتينيغري نيبويشا يوفوفيتش لموسم واحد، ليستمر في قيادة الفريق للموسم الثالث على التوالي، كما تعاقد النادي مع المدافع الإيراني السابق لنادي الريان شجاع خليل زاده لمدة موسم واحد قابل للتمديد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع ناديه.