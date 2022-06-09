القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض اليوم منتخب مصر بقيادة المدير الفني إيهاب جلال ثاني مبارياته في مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023»، حيث يواجه منتخب إثيوبيا في السابعة مساء بتوقيت الكويت ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي مالاوي وغينيا، وذلك على ملعب ستاد «بينغو» بدولة مالاوي بناء على قرار الاتحاد الأفريقي بنقل مباريات منتخب إثيوبيا إلى خارج بلاده.



ويتشارك منتخبا مصر ومالاوي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوز مصر على غينيا 1-0 ومالاوي على إثيوبيا 2-1.



وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت مالاوي في ساعة مبكرة من صباح أمس، واكتفى إيهاب جلال بمران واحد عصر أمس، علما أن البعثة يغيب عنها قائد الفريق محمد صلاح للراحة والعلاج من إصابة بسيطة.



وفي شأن آخر، عقد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، جلسة مباحثات مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني لمناقشة شؤون الفريق، وذلك عبر برنامج «زووم»، لوجود موسيماني خارج القاهرة.



ولم تعلن إدارة الأهلي عن تفاصيل اللقاء انتظارا لاستكمال المناقشات عقب عودة موسيماني من الإجازة غدا.