برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، اختتمت أول من أمس البطولة العربية لرواد التنس بالعاصمة الأردنية عمان التي نظمها نادي التنس الأردني بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتنس على ملاعب نادي ديونز بعمان وذلك تحت مظلة الاتحاد العربي للتنس.



وقد فاز نجم منتخب الكويت الوطني للتنس السابق أحمد تقي دشتي بالمركز الأول وذهبية الزوجي المختلط، كما فاز مع زميله فهد الحداد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لزوجي الرجال (فوق 35 سنة).



ومثل الكويت في البطولة كل من فهد الحداد وعادل سفر وحسن اليوسفي بالإضافة إلى أحمد دشتي، بمشاركة 175 لاعبا من رواد التنس العربي من عمان ومصر وسورية والعراق والجزائر واليمن وفلسطين والأردن.



هذا، وقد أشاد الجابر بإنجاز دشتي والحداد، مؤكدا استمرار الاتحاد الكويتي للتنس في دعم رواد التنس جنبا إلى جنب الفئات السنية الأخرى.