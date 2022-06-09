تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة بتعيين المتقاعدين على بند المكافآت في الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع خبراتهم في القطاعين العام والخاص.



وجاء في الاقتراح، تشكل فئة المواطنين المتقاعدين شريحة كبيرة في المجتمع، تمتد خبراتهم لسنوات عديدة، وتمثل ثروة وطنية يتعين الإفادة منها، والتي ستؤدي إلى إنجاز متميز فيما يسند إليهم من أعمال.

والثابت أن الإفادة من خبرات المتقاعدين تمثل جانبا حيويا وظيفيا وإنسانيا، وذلك بإعادة تعيينهم على بند (مكافأة شاملة تعادل المعاش التقاعدي أو أكثر) ما يكفي لتغطية نفقاتهم المعيشية في ظل الارتفاع المطرد في تكاليف المعيشة والأحوال الاقتصادية مقرونا بزيادة مسؤولياتهم الأسرية.



وتحقق الاستعانة بخبرات المتقاعدين أكثر من جانب إيجابي أبرزها تكريم هذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة الدولة ومازال لديهم القدرة الصحية على العمل والإنجاز في خدمة الوطن.



كما أن الاستعانة بهم لن تؤثر على ترقيات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، إذ إن الاستعانة بهم تكون وفق قواعد المكافأة في الوظائف الإدارية والفنية والكتابية وأعمال المندوبين بدلا عن شغلها بالآلاف من الوافدين، وعلى نحو خاص عقود مقاولي الأعمال بالقطاع النفطي، والذي مازال في حاجة إلى الآلاف من الموظفين الإداريين، الأمر الذي سيساهم في النهاية بتعديل التركيبة السكانية وإحلالهم محل الوافدين.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «تعيين المتقاعدين على بند المكافآت في الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع خبراتهم في القطاعين العام والخاص».