تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح برغبة بافتتاح مركزين لخدمة المواطن في مقر الهيئة العامة للرياضة، وفي مقر اللجنة الأولمبية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



لما كانت الهيئة العامة للرياضة وكذلك الاتحادات الرياضية يقومان بدور مهم وحيوي في خدمة الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والفنية وللإقبال الكبير من الشباب في المشاركة في الأنشطة الرياضية في مختلف الأندية والمراكز الرياضية، وحرصا على خدمة الشباب والعاملين في الأنشطة الرياضية وتوفيرا للوقت والجهد من خلال تسهيل الخدمات وتبسيط الإجـــراءات وتخفـيـــف العبء والسرعة في إنجاز المعاملات.



لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



افتتاح مركز لخدمة المواطن في مقر الهيئة العامة للرياضة لخدمة الأندية الرياضية ومركز خدمة المواطن آخر في مقر اللجنة الأولمبية لخدمة الاتحادات الرياضية، يتم تحديد ساعات العمل بالمركزين بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية.