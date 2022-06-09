وصف النائب خالد العتيبي قرار نقل مستشفى الأمراض السارية إلى مستشفى الجهراء القديم بالخطيئة الطبية والإدارية، واعتبرها خطوة غير مدروسة تهدد حياة المرضى وجودة الخدمة الطبية المقدمة.



واعتبر العتيبي أن رفض المتخصصين من الأطباء هذا القرار لعدم سلامته يؤكد ضرورة التراجع عنه، قائلا مستشفى الامراض السارية هو الوحيد التخصصي في البلاد، ومن المفترض أن يكون في منطقة الصباح الصحية وليس الجهراء كونه يستقبل كل الحالات المحولة إليه من جميع مستشفيات وسكان الكويت.



وذكر أن النقل إلى مستشفى الجهراء سيسبب معاناة لقاطني المناطق الجنوبية والمناطق الداخلية في العاصمة بسبب بعد المسافة وبالتالي التأخر في معالجة الحالات المعدية، والحل يكمن في وضع المستشفى بمنطقة مركزية قريبة من كل المحافظات أو تفتح مراكز متخصصة في المحافظات الست.



واخـتـتـــم العتيبي تصريحه قائلا من المعروف أن الأمراض السارية المعدية تشمل الجدري المائي والايدز والسحايا والحصبة والالتهابات البكتيرية والفيروسية والطفيلية الأخرى، فكيف يمكث هؤلاء مع أصحاب الامراض المزمنة في مستشفى الجهراء القديم وهم مرضى الإقامات الطويلة، وجميعهم يعانون من ضعف المناعة من فئتي كبار السن والأطفال؟ مطالبا بضرورة تصحيح الوضع وإلغاء القرار حتى تتم دراسة الأمر من كل الجوانب، خاصة سلامة المرضى وعدم انتقال العدوى.