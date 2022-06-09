القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي إنه تم تجميع 3.5 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن وحققنا مخزونا استراتيجيا من القمح سيساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي.



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن امس الاول تحت عنوان «استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات»، بحضور الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن م.أشرف رشاد الشريف، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصري، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب عاطف ناصر.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تواجه المخالفين والمتلاعبين بقوت المصريين بكل حزم، وأن هناك توجها حاليا بعمل مخابز في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه لا قلق على أسعار الزيت والمخزون يتجاوز الـ 5 أشهر ويقارب من الـ 6 أشهر، وأن الدولة ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، وستقوم بالتصدير خلال الفترات القادمة بعد دخول مصنع المنيا لحيز الشغل. ولفت وزير التموين إلى أنه لن تتم إضافة جديدة للمواليد ببطاقات التموين باستثناء الفئات الأكثر احتياجا.