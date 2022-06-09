القاهرة - هالة عمران وهناء السيد



أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء، مشيرا إلى أنها تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونمتلك تجربة لاقت إشادات واسعة وهي إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» محليا، وكانت أحد العوامل المهمة في نجاحنا في تخطي أزمة الوباء، وشدد على أن مصر تضع نصب أعينها العمل على تنسيق جميع الجهود من أجل إحداث نهضة حقيقية في جميع المجالات بالقارة الأفريقية، وبشكل خاص تحقيق التكامل في مجال الدواء مع أشقائنا الأفارقة، مشيرا إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الطبي الأفريقي الأول من مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح «كورونا» لأشقائنا في القارة السمراء.

وأشاد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي الأول، الأحد الماضي، الذي حظي بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل من وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على هذا التنظيم المشرف، والذي يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات.



الى ذلك، دعا المشاركون في مؤتمر «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجية المواجهة» إلى تشكيل تحالف من أجل التعاون معا لوضع استراتيجيات محددة لمواجهة الفكر الإرهابي، والتي تتمثل قبل كل شيء، في فتنة «التكفير» التي مزقت جسد الأمة الإسلامية في الماضي والحاضر، وتحديد وتجديد الخطاب الديني المعتدل ضد الخطاب الديني المتطرف والتأويل الفاسد للنصوص الشرعية التي توظفها الجماعات الإرهابية للوصول إلى مآربها وأغراضها الأيديولوجية، مؤكدين أن تنظيم داعش بالعراق وغيره من الجماعات المتطرفة والمدعومة من قوى خارجية فعلوا كل الموبقات من اغتصاب وحرق وسلب وتكفير ولم يفرق بين مسلم أو غيره.