القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة، نتيجة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا (الدفعة الثانية) الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى يومي 24 و25 مايو الماضي، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.



وذكر بيان لوزارة الهجرة امس أن ذلك جاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في (تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).



وأوضح د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يتعلق بالطلاب الناجحين في امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.



من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية منذ بدء الأزمة، وإطلاق غرفة عمليات لمتابعة موقف أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى التنسيق لعودة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية ومنحهم الفرصة لاستكمال دراستهم في مصر.



ويشار إلى أنه على الطلاب مراجعة نتائج امتحان تحديد المستوى على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقع «فيسبوك» من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/Moemigegy