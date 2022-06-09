عقدت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة اجتماع الجمعية العمومية عن العام 2021 برئاسة رئيس مجلس إدارتها م.عبدالله السابج وبحضور أمينة السر منية عبد الخالق النوري، وأمين الصندوق عبدالرحمن النوري، بالإضافة إلى خالد محمد البشارة عضو مجلس إدارتها، كما شهد الاجتماع حضور ممثل عن وزارة الشؤون.



وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله السابج اجتماع الجمعية العمومية مرحبا بالحضور، شاكرا لمساندتهم لأنشطة الجمعية وتقديم العون لطلبة العلم، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية عن دور الفعال في تطوير أعمال الجمعية، هذا واعتمد أعضاء الجمعية العمومية التقرير الإداري للجمعية عن السنة المالية والإدارية للعام 2021.



وخلال العمومية، استعرضت أمين سر الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة أمنية النوري اهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام 2021.



هذا، واعتمدت الجمعية العمومية التقرير المالي بعد عرضه من قبل أمين الصندوق عبدالرحمن جمال النوري، كما تم اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام 2021 المقدم من مكتب القطامي والعيبان وشركائهم، وقد صادق الحضور على الميزانية التقديرية لعام 2022 وتعيين مراقب حسابات جديد وذلك تماشيا مع أسس نظام الحوكمة.