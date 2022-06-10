أعلن نادي ليون الفرنسي عودة مهاجمه المخضرم ألكسندر لاكازيت إلى صفوفه في عقد يمتد ثلاث سنوات، وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها مع أرسنال الإنجليزي.



وبحسب بيان النادي، انضم لاكازيت الذي انتهى عقده مع الفريق اللندني، حتى 30 يونيو 2025.



وبالنسبة لليون الذي حل في المركز الثامن الموسم الماضي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، فإن عودة لاكازيت «شكلت أولوية منذ عدة أشهر.. لبث روح جديدة في النادي».



وكان المهاجم الدولي السابق البالغ راهنا 31 عاما انتقل في عام 2017 إلى نادي شمال لندن مقابل 60 مليون يورو بما فيها المكافآت.