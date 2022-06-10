آلاء خليفة



قدم عدد من طالبات كلية التربية بجامعة الكويت وهن الطالبات شهد عطاالله المطيري وسارة العجمي ومريم مضحي وهديل علي، مشروع تخرج تضمن ابتكار برنامج جديد باسم (mind42) لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت، وجاء المشروع تحت إشراف د.عبدالله الهاشم.



وقد التقت «الأنباء» الطالبات للتعرف أكثر على تفاصيل مشروعهن، حيث أوضحن أن mind42 هو برنامج مجاني متاح للجميع لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت بأشكال مختلفة وتفرعات جميلة، لافتات إلى أن الخرائط الذهنية التي تم إنشاؤها بواسطة الشخص يمكنه أن يشاركها مع الآخرين.



وحول الفئة المستهدفة لاستخدام البرنامج قلن: يستطيع الطلاب ممن تزيد أعمارهم على 12 عاما استخدام البرنامج وعمل ملخصات لدراستهم تفيدهم، كما أنه يفيد المعلمين لجذب انتباه الطلاب وزيادة تركيزهم وتجميع الأفكار في نهاية الدرس.



وفيما يخص محتوى وطريقة استخدام البرنامج أوضحت الطالبات أن طريقة استخدام البرنامج تتم بداية بالدخول على موقع البرنامج وهو https://mind42.com ومن ثم فتح حساب وتسجيل الدخول، بعدها تظهر نافذة البرنامج يتكون البرنامج من نافذة كبيرة تعد مكان عمل الخريطة حيث يحتوي أيضا على أزرار لكل زر مهمه فهناك زر لإدراج الصور وهناك زر آخر لإدراج الفيديوهات وزر للنصوص وهناك أيقونات لزيادة تفرع الخريطة، حيث يمكن للمصمم إدراج التفرعات على حسب احتياجاته ونستطيع التحكم بالخط أيضا. وبسؤالهن حول الهدف من اختيار هذا البرنامج أوضحن أن الهدف الأساسي من اختيار هذا البرنامج هو حب الطلبة لتلخيص المعلومة بشكل يجذبهم للإقبال على قراءتها، فالمعلم الناجح يهيئ لطلبته ما يحبون مشاهدته لكي يبدعوا بالمادة العلمية، كما أن من خلال الخرائط الذهنية يستطيع المتعلم ان يستغل طاقتي المخ الأيسر والأيمن بنجاح وفاعلية مما يساعده على الإبداع واسترجاع المعلومة بسهولة بالإضافة إلى أن تقدم الخرائط الذهنية نظرة شاملة وجامعة للموضوع المطروح، كما أوضحن أن الخرائط الذهنية تقوي جانب مهارة التلخيص والكتابة عند الطلبة والمعلمين.



وحول إيجابيات التطبيق ذكرت الطالبات أن له إيجابيات عدة أبرزها أن المعلم يستطيع أن يلخص ما تم شرحه، كما يستطيع الطالب أن يحدد أفكاره ويجعلها في خريطة تسهل عليه الحفظ فضلا عن ان البرنامج يجعل الدرس شيقا وممتعا ويمكن نشر الخريطة إلكترونيا، ويمكن استخدامه في جميع الأجهزة الهواتف واللابتوبات.



ويمكن إضافة صور وفيديوهات وتعليق من خلال النصوص ويمكن من خلال البرنامج ان يتشارك الطلاب في عمل الخريطة الواحدة.



أما فيما يخص بعض الإشكاليات التي تواجه هذا التطبيق، فذكرن أن الألوان في البرنامج محدودة وهذا يقيد المستخدم كما أن طريقة التحكم بالصفحة التي تحتوي على الخريطة الذهنية تحتاج لدقة ولا يمكن تنزيله عبر App Store.