عبدالعزيز الفضلي



اختتمت الحملة الوطنية لبيئة تعليمية آمنة الأنشطة التي أقامتها اللجنة المشتركة بين وزارات التربية والداخلية والصحة والإعلام، وقد أقامت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ندوة توعوية لمعلمات وإداريات مدرسة المنصورية الابتدائية للبنات، حول «الجرائم الإلكترونية».



وأوضحت النقيب سارة علي من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الندوة تهدف إلى التعريف بالجرائم الالكترونية، وأنواعها والممارسات التي تصنف على أنها جرائم إلكترونية، وكيفية الوقاية من الهجمات السيبرانية عبر شبكة الانترنت وآلية الإبلاغ عنها.



من جانبها، قالت مهندسة الكمبيوتر في الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أنفال المطيري أن هذه الندوة تعطي شرحا مفصلا لأنواع الجرائم الإلكترونية وكيفية الحماية منها، كجرائم انتحال الشخصية والتهديد والابتزاز، بالإضافة إلى بيان أهم الإرشادات للوقاية من الجرائم الإلكترونية.