عبدالعزيز الفضلي



استكملت وزارة التربية كل استعداداتها لاختبارات طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتي ستنطلق بعد غد الأحد، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان ما يقارب 48 ألفا و609 طلاب وطالبات في التعليم العام والخاص والديني سيتوجهون إلى الصفوف والقاعات المدرسية لأداء امتحاناتهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعيش في حالة استنفار تام لتوفير افضل الأجواء والمناخ المناسب لكي يؤدي الطلبة اختباراتهم على أكمل وجه.



وأوضحت المصادر انه تم توفير سيارات «لوري» لنقل الاختبارات من المطبعة السرية في الوزارة إلى المطابع السرية في المناطق التعليمية ومن ثم توزيعها على لجان الاختبارات في المدارس، لافتة إلى أن الاختبارات ستكون بحماية وزارة الداخلية، حيث ستقوم دوريات شرطة لمرافقة سيارات نقل الاختبارات من المطبعة السرية للمناطق، وذلك لتأمين سلامة سير عملية النقل. وذكرت المصادر أن التربية اعتمدت كشوف تدوير مدراء المدارس الثانوية وتم إرسالها إلى المناطق التعليمية لإبلاغ المعنيين كل في لجنته الجديدة، مشيرة الى أن المناطق كانت قد أرسلت كشوفات التدوير غير أن الوزارة قامت أيضا بالتعديل على التدوير بحيث لا يكون هناك تبادل في عملية المدارس.