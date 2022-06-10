AUM تقفز لمرتبة جديدة في تصنيف «QS» العالمي وجامعة الكويت لم تتقدم محافظةً على تراجعها

جامعة الكويت مستمرة في النهج التراجعي وفي تصنيفها المخيب للآمال

في إنجاز جديد للكويت وتقدم لافت، أظهر التصنيف الجامعي العالمي لسنة 2023 الذي أصدرته مؤسسة Quacquarelli Symondsالعالمية في 8 يونيو الجاري، تقدما كبيرا للكويت عبر جامعة الشرق الأوسط الأمــريكيـــة (AUM) والتي حافظت على المركز الأول للسنة الثانية على التوالي كأفضل جامعة في الكويت وتقدمت بشكل لافت عن باقي الجامعات للمرتبة 750 - 701 عالمياً.



ويشمل التصنيف لعام 2023 ترتيب أفضل 1500 جامعة مصنفة من 100 دولة حول العالم. وفي لائحة ترتيب الـ 10 جامعات الأولى عالميا، حافظ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT في الولايات المتحدة على مركز الصدارة في لائحة الـ Top10.



AUM الأولى في الكويت وضمن أفضل 750 جامعة



في الكويت حافظت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» على المركز الأول للسنة الثانية على التوالي، وتقدمت بشكل لافت على باقي الجامعات للمرتبة 701-750 عالميا.



وقد لوحظ الاستمرار في النهج التراجعي لجامعة الكويت، حيث إنها لم تحرز أي تقدم، وظلت تراوح مكانها في ذيل القائمة في المرتبة 1001-1200، بما يتناقض مع ما سبق أن أعلنته الجامعة بشأن قيامها باتخاذ تدابير لتحسين التصنيف.



وبحسب الرسم البياني للجامعة، وكما هو متوفر على الموقع الرسمي لـ QS Topuniversities.com، يلاحظ أن AUM قد تقدمت بشكل لافت من مرتبة 801-1000 في 2021، إلى مرتبة 751-800 في 2022، وصولا إلى مرتبة 701-750 في ترتيب 2023.



وضمن أفضل جامعات العالم العربي بحسب QS World University Rankings 2023، حلت 80 جامعة عربية من بينها 35 خليجية أدرجها الترتيب، وذلك من 15 دولة عربية شملت: السعودية 16 جامعة في طليعتها جامعة الملك عبدالعزيز، مصر 14 جامعة في طليعتها الجامعة الأمريكية في القاهرة، الإمارات 11 جامعة في طليعتها جامعة خليفة،



لبنان 8 جامعات في طليعتها الجامعة الأمريكية في بيروت، الأردن 8 جامعات في طليعتها جامعة الأردن، العراق 5 جامعات في طليعتها جامعة بغداد، الكويت 3 جامعات في طليعتها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية -AUM، تونس 3 جامعات في طليعتها جامعة سوسة، فلسطين 3 جامعات في طليعتها جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية، البحرين 3 جامعات في طليعتها جامعة العلوم التطبيقية، السودان جامعتان في طليعتهما جامعة الخرطوم، وجامعة واحدة في كل من: قطر جامعة قطر، سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس، سورية جامعة دمشق، والمغرب جامعة محمد الخامس بالرباط.



تجدر الإشارة إلى أن تصنيف QS العالمي للجامعات يصدر سنويا، وهو يعد الأكثر تأثيرا وأهمية في العالم، حيث يهتم معظم الطلبة وأولياء الأمور حول العالم بترتيب الجامعات، ويبحثون عن أفضلها وفق التصنيفات العالمية، آخذين في الاعتبار بأن ترتيب الجامعة يلعب دورا مهما في توفير الفرص المهنية المميزة عقب التخرج.



ويعتمد تصنيف QS العالمي للجامعات على مؤشرات عديدة لاسيما: السمعة الأكاديمية، سمعة الجامعة في سوق العمل، عدد الأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء الهيئة الأكاديمية ومعدل النشر والتأثير، بالإضافة إلى نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى عدد الطلاب.

www.aum.edu.kw