دلال العياف



وسط إقبال جماهيري منقطع النظير، وبحضور الفنانة هدى حسين، أقيم مساء امس الاول حفل «ليلة عمر» في ارض المعارض بمشرف، وأحيته الفنانتان أصالة ورحمة رياض، واللتان قدمتا اجمل أعمالهما الغنائية وأبدعتا بسلطنتهما بين أروقة المسرح.



حفل «ليلة عمر» للمنتج عبدالعزيز الذيدي جعلنا نشعر وكاننا نطير في سماء الطرب والفن الجميل، حيث كان التنظيم على اكمل وجه، ولا ننسى جهود رجال الأمن والداخلية الجبارة وأيضا كوادر الاعلام والشباب المنظمين، فقد كان كل شيء يسير بدقة.



ووسط تفاعل كبير وأجواء ساحرة أذهلت الجمهور الغفير من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، أطلت على المسرح الفنانة الجميلة سليلة بلاد الرافدين رحمة رياض وهي ترتدي فستانها اللامع وكأنها «نجمة تبرق»، وبصوتها العذب امتعتنا، وأرضت جميع الأذواق، وبدأت وصلتها بأغنية «وعد مني وعد»، ثم شدت للفنانة القديرة فيروز «نسم علينا الهوى»، ومن الفلكلور العراقي الأصيل غنت «مرينا بيكم حمد»، وأتبعتها بأغنية «كون نصير»، ثم «من يقول الدنيا توقف على واحد»، وألحقتها بأغنية عراقية حديثة وهي «الله يسهلك»، وبعدها قدمت «اقهر بروحي»، ورفرفت في سماء «ام الدنيا» لتسترق قلوب الجميع بالفن والطرب الأصيل وقدمت أغنية للفنانة صاحبة الصوت الشجي شيرين عبدالوهاب وهي مقدمة مسلسل «خمسة ونص».



وجاءت وصلة الفنانة أصالة التي بمجرد دخولها المسرح كاد الجمهور ان ينهار من كثرة التصفيق والتهليل لها حبا وتقديرا لفخامة صوتها الاصيل، ولقوة صوتها الذي جمع ما بين الحنية والعذوبة، ورحبت أصالة في البداية كثيرا بالحضور، وعبرت بكلمات لطيفة عن حبها للكويت وجمهورها فيها، والذي وصفته بأنه ذواق للفن والطرب الاصيل، كما رحبت بوجود الفنانة القديرة هدى حسين بين الحضور، وكذلك عبرت عن سعادتها بتواجد زوجها معها في الحفل وبحبها له بأسلوبها الجميل الذي اعتدناه منها وبطريقتها القريبة الى القلب.



ومع تعالي الصفقات ومثل ما نقولها بالكويتي «الشربكة»، شدت أصالة «يا مجنون مش انا ليلى»، ثم قدمت أغنية «عقوبة»، وتلتها بأغنية «سواها قلبي»، وبكل حنية غنت موال وألحقته بأغنية «حنين وحنيته مو معقولة».



وتوقفت أصالة ثواني عن الغناء لتكشف للجمهور كيف كانت في كل حفل تحييه تختار أغنية لفنانين لهم قيمتهم الطربية والفنية، مشيرة الى أنها تحب شخصيا ان تختار من مجموعة مختارة من اغنياتهم سواء المعاصرون ام القدماء أو حتى الفنانون الشباب الذين كانت لهم أغنيات رائعة، واختارت أغنية «القلوب الساهية» للقيثارة نوال لتقدمها في هذا الحفل، وأيضا كانت «أم الدنيا» مصر حاضرة بعراقة فنها وطربها من خلال أغنية «بنت أكابر» التي قدمتها أصالة وتفاعل معها الحضور بشكل كبير، ليسدل الستار على هذه الليلة الممتعة الجميلة.