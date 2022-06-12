مفرح الشمري



بعد 31 عاما، وطئت قدما الفنانة العراقية القديرة هند كامل «سيدة الفن العراقي» أرض الكويت التي لم تستطع دخولها في الأول من أغسطس عام 1990 بسبب عدم وجود طيران بعد انتهائها من تصوير عمل عراقي في تلك الفترة لأنها كانت تقيم في الكويت لتفاجأ بالغزو الصدامي عليها في اليوم الثاني لتجبر على المكوث في العراق وقلبها معلق بالكويت وأهلها بسبب إقامتها بينهم بعد زواجها من المخرج القدير فيصل الياسري.



هند كامل ـ مع حفظ الألقاب ـ وصلت للكويت بعد هذا الغياب الطويل للمشاركة في عمل درامي يحمل اسم



«بلاغ نهائي» من تأليف عبدالمحسن الروضان واخراج سلطان خسروه وبطولة نخبة من الفنانين الخليجيين منهم عبدالعزيز الحداد وعلي السبع وسحر حسين وتركي اليوسف ورسول الصغير وآخرون، والذي يواصل تصويره حاليا ليكون جاهزا للعرض في الفترة المقبلة، وهو مسلسل حقبوي تبدأ أحداثه في منتصف السبعينيات حتى الثمانينات حول المجتمع الكويتي والنهضة التي حدثت فيه بمختلف المجالات.



الفنانة العراقية القديرة هند كامل عبرت عن سعادتها لـ«الأنباء» بوجودها في الكويت بعد هذه السنوات الطويلة قائلة: سعيدة جدا أن أكون في الكويت البلد الذي له ذكريات جميلة في قلبي لأنني أقمت فيها سنوات طويلة وشهدت انطلاقتي الفنية من خلال مشاركتي في الأعمال الدرامية واشهرها مسلسل «زوجة بالكمبيوتر» مع الراحل غانم الصالح والفنانة القديرة حياة الفهد، هذا المسلسل الذي قدمت فيه شخصيات مركبة نالت استحسان الجمهور الكويتي والخليجي وغيرها من الأعمال، وللكويت وأهلها مكانه كبيرة في قلبي وأتمنى من خلال مشاركتي في «بلاغ نهائي» ان ينال دوري فيه اعجابهم، شاكرة فريق العمل بقيادة المخرج سلطان خسروه والجهة المنتجة لحرصهم على مشاركتي في العمل الذي أعتبره شكلا جديدا في الدراما الخليجية.



«مسافر زاده الخيال»



وعن مذكراتها بكتابها«مسافر زاده الخيال»، الذي أطلقته في العاصمة الأردنية 6 الجاري، والذي عكفت على كتابته اكثر من 3 سنوات وغطى ٤ عقود عاشتها في الفن قالت: هو أشبه بسجل فني أكثر منه سردا لسيرتي الذاتية.

دونت فيه كل شيء، فهو بمثابة موسوعة في 650 صفحة لم أعتمد فيها على الصور والحوارات بل لجأت الى الرواية الصحافية لأعكس سمة متكاملة لذلك العصر الذي عشته من بيئته وملابسه إلى الذوق والمستوى الفكري والمادي لشخوص ذلك العصر الجميل، وهنا لابد أن أشكر مجلس الاعمال العراقي الذي تعاونت معه لإطلاق هذه المذكرات من خلال برنامجهم «الإبداع الثقافي».



يذكر ان «بزّونة» الفن العراقي هند كامل عرفها الجمهور من خلال تمثيلية «رائحة القهوة» التي حصدت عنه جائزة افضل ممثلة في مهرجان تلفزيون الخليج الذي أقيم في الكويت عام 1982، واصبح الناس ينادونها بـ«البزّونة»، تلك العبارة التي التصقت بعقل المشاهد وهو يتابع هذا العمل بعد أن كان يرددها عليها زميلها قاسم الملاك عندما يخاطبها في العمل بـ«بزّونتي».



هند كامل «سيدة الفن العراقي» منحتها حاليا حكومة دبي الإقامة الذهبية لعطاءاتها الكبيرة في الفن العراقي والخليجي والعربي.