مفرح الشمري



في ليلة لا تنسى، اجتمع فيها الطرب العدني الأصيل بمركز جابر الأحمد الثقافي من خلال «ليالي عدن» التي يقيمها المركز على خشبة مسرح الراحل الشيخ جابر العلي وأبدع فيها الفنانان خالد الملا والاماراتي عبدالمنعم العامري اللذان بثا الحماس في الجمهور الغفير الذي اكتظت به خشبة المسرح من الجنسين، افتتحت الليلة الثالثة من «ليالي عدن» المطرب الإماراتي عبدالمنعم العامري الذي عبر من خلال كلمات مرتجلة عن سعادته بوجوده في هذه الليالي بصحبة مطرب كبير بحجم الفنان خالد الملا، ليغني العامري بعدها أغنية «جفاني» الذي ردد كلماتها معه الجمهور الغفير، وأتبعها بأغنيته المشهورة «تريد الهوى» الذي «شربك» عليها الجمهور كثيرا لجمالية لحنها وكلماتها، وبعدها غنى «أسايرها» و«قالتلي بعد العصر» و«بين المحبين» التي أشعلت الليلة بشكل لا يوصف.



وبعد انتهاء العامري من وصلته، ترك الميكرفون للمطرب الشعبي القدير خالد الملا الذي انطلق بأغنية «يامنيتي» ثم ألحقها بأغنية «بتبع قلبي»، التي ردد كلماتها معه عشاق الطرب اليمني والجمهور المتعطش لهذا اللون العريق.



«بو حنان» جمع في وصلته الغنائية بين العدني واليماني والأغاني الكويتية القديمة التي مازالت إلى اليوم في ذاكرة الجماهير، التي بدورها طالبته بغنائها إلى جانب المواويل التي تميز بها «بوحنان»، والتي تحمل بين طياتها رسائل جميلة.