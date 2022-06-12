مفرح الشمري



لبّت الفنانة القديرة سعاد عبدالله دعوة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب لحضور عرض مسرحية «الحفيد» التي تعرض حاليا بالمسرح القومي وذلك لتواجدها في القاهرة بإجازة قصيرة، وذلك حسبما ذكرته لـ «الأنباء».



ومسرحية «الحفيد» مأخوذة من رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، وسبق ان تم تقديمها خلال فيلم «الحفيد»، وهذه المرة تمت إعادتها في شكل عرض مسرحي كوميدي، يناقش العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي.



المسرحية من بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن إخراج يوسف المنصور.