لم تمض سوى أيام على انفصال المغنية العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، حتى بدأت الشائعات عن دخولها في علاقات عاطفية جديدة.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي توقعات بارتباط المغنية شاكيرا بالممثل العالمي كريس إيفانز، وعزز تلك الشائعات قيام ايفانز بمتابعة شاكيرا على انستغرام فور اعلان انفصالها عن بيكيه، وقيامها بالمثل.



وتم وضع حد للشائعات مبكرا بعد أن كسر نجم كابتن أميركا الصمت بشأن هذه المسألة مؤخرا، حيث سأل صحافي من Univision إيفانز عن قراره بمتابعة شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في حدث أقيم في مسرح إلكابيتان في هوليوود، ليرد إيفامز «لم أقابلها قط، لكنني معجب كبير بها»، ثم سئل الممثل عما إذا كان مهتما بالظهور في أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها، فأجاب: «يا إلهي، سأكون محرجا جدا من الوقوف بجانبها».



وكان خبر انفصال النجمة العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم العالمى بيكيه قد أثار خلال الأيام الماضية الجدل، رغم عدم وضوح سبب الانفصال إلا أن معظم التكهنات أشارت إلى خيانة بيكيه لشاكيرا.