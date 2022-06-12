اختارت ملكة جمال فلسطين لورين امسيح، تمثيل بلدها في مسابقة «ملكة الجمال غلوبال» العالمية التاسعة في إندونيسيا بارتداء بدلة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وذلك في لفتة تضامنية معهم، ولتسليط الضوء على معاناتهم.



وارتدت امسيح البدلة بنية اللون، والتي يظهر بها الأسرى الفلسطينيون عادة في محاكم الاحتلال الإسرائيلي، كما ألصقت على جسدها عبارة «لا نستطيع التنفس منذ عام 1948». والبدلة التي ظهرت بها امسيح في مقطع مصور شاركته عبر حسابها في إنستغرام، حملت شعار «فلسطين حرة». وقالت لورين في تعليق أرفقته مع مقطع الفيديو: «اخترت هذا العام التركيز على الرسالة أكثر من الزي بحد ذاته، ولهذا اخترت زي الأسرى السياسيين الفلسطينيين لتمثيل فلسطين بأكملها، لإظهار كيف أننا جميعا أسرى في موطننا».



وضجت مواقع «التواصل الاجتماعي» بصور امسيح وهي ترتدي بدلة الأسرى البنية، وشاركوا صورها ومقاطعها المصورة بشكل واسع، مشيدين بطريقتها «المميزة» في الاهتمام بقضية الأسرى.