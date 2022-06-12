تظهر استطلاعات الرأي التي أجراها علماء النفس أن الجميع تقريبا يتملكهم إحساس بأن الوقت في حاضرهم يمر أسرع مما كان في طفولتهم أو مراهقتهم.



وأشد ما أثار انتباه علماء النفس هو ما أظهرته نتائج بعض التجارب عندما طلب فيها من كبار السن وصف شعورهم بسرعة مرور الزمن إزاء الفترات الزمنية الطويلة (مثل عقد من الزمن مثلا)، فكانوا أكثر ميلا إلى الإحساس بأن الوقت مر أسرع من الأشخاص الأصغر سنا.



والسؤال الذي يجب أن يطرح في هذا الصدد هو: لم يشعر معظمنا بأن الوقت يمر بسرعة كلما تقدمنا في العمر؟ من الناحية النظرية، الوقت حقيقة ثابتة، فالدقيقة هي نفسها للكبير أو الصغير، بيد أن الإحساس المختلف بها يرجع إلى عدة أسباب أسند بعضها إلى عمليات حسابية، التي تشير إلى أنه كلما تقدمت في العمر، أصبحت كل فترة زمنية تشكل جزءا أصغر من حياتك كلها.

وهناك نظريات بيولوجية تفسر شعورنا بتسارع الوقت بارتباطه بتباطؤ عملية التمثيل الغذائي تدريجيا مع تقدمنا في العمر.