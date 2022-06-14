شاركت الكويت في الاجتماع 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، وفد الكويت المشارك، وذلك لزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين دول الأعضاء في كل الميادين، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات بشأن العمل الاقتصادي الخليجي، يأتي في مقدمتها آلية متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلول عام 2025، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة.



كما قام وزراء المالية بمناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير عام صندوق النقد الدولي.