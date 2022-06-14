ضمن جهوده المتواصلة في تطوير كفاءة وقدرات موظفيه، وحرصا على تقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، اختتم بنك الخليج بالشراكة مع مؤسسة «Fitch Learning» العالمية أول برنامج رقمي معتمد لمديري العلاقات المصرفية الخاصة والمميزة في البنك.



وشارك في البرنامج الذي استمر 3 أشهر، على مرحلتين بقيادة مدرب افتراضي، نحو 32 من مديري العلاقات المصرفية في بنك الخليج، إذ تضمن ورش عمل معرفية حول المنتجات والخدمات، وأخرى عن أبرز المهارات والتطبيقات، فيما جرى تقييم المتدربين عقب كل مرحلة للوقوف على مدى تحقيق الأهداف المرجوة.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: سعداء بالشراكة مع مؤسسة «Fitch Learning» في تقديم أول برنامج رقمي معتمد لشهادة مدير العلاقات المصرفية الخاصة والمميزة، بما يتماشى مع إستراتيجية بنك الخليج لعام 2025، والتي تعتبر إدارة الثروات أحد محاورها الرئيسية.



وأشارت إلى أن Fitch Learning طورت شهادة مدير العلاقات المصرفية الخاصة المميزة لمساعدة مجموعة مختارة بعناية من مديري العلاقات المصرفية في بنك الخليج على تطوير الأعمال مع شريحة الأثرياء، وتوجيههم نحو أفضل السبل لتقديم خدمات متميزة، مؤكدة أن البرنامج سيلعب بلا شك دورا محوريا في تحقيق رؤية «الخليج» ليصبح البنك الكويتي الرائد في المستقبل.



وأضافت: نفخر بأن نكون من أوائل البنوك الرائدة التي تستثمر في رأس المال البشري لتعزيز الكفاءات الفنية والمالية في مختلف الإدارات، لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتأتي شراكتنا مع جهات التدريب العالمية في إطار حرصنا على تطوير موظفينا وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى أحدث الخبرات، في مختلف المجالات المصرفية.