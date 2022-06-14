علي إبراهيم

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عمران حيات، سعي الغرفة لزيادة الفرص الاستثمارية وسبل التعاون التجاري بين الكويت وبوتان، مبينا أن هناك معضلة صغيرة تتمثل في عدم توافر الاتصال المباشر بين بوتان والكويت، لا توجد رحلات طيران مباشرة وهو ما يصعب مسألة الاستثمار بين البلدين ولكن مع اهتمام الطرفين بالتعاون التجاري والاستثماري، جار تذليل تلك الصعاب.

ولفت حيات خلال تصريح صحافي عقب زيارة وفد اقتصادي من مملكة بوتان برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة بوتان، تاندي وانغشتوك، إلى ان الوفد شارك ببعض الأفكار الاستثمارية في بوتان، خاصة في قطاع الزراعي والمنتجات الزراعية العضوية، كذلك قطاع السياحة.

وحول طموح الغرفة مستقبلا بشأن التعاون مع بوتان، أكد ان غرفة التجارة والصناعة دائما تحرص على تواصل القطاع الخاص مع نظرائه في الدول الأخرى، إذ قال «مسؤوليتنا كغرفة تجارة توصيل الطرفين ببعض وتذليل العقبات لتوسعة دائرة الاستثمار، وتوصيل المعلومات المطلوبة للطرفين، كما اننا نحتاج لتطوير التبادل التجاري بين البلدين».



من جانبه، تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة بوتان تاندي وانغشتوك، عن رؤيتهم بشأن التعاون بين البلدين، موضحا ان فرص التجارة والاستثمار ستكون في المنتجات الزراعية ومنتجات الحرف اليدوية.

وأضاف «المنتجات في بوتان تنتج من الطبيعة، والكويت وشعبها يفضلون المنتجات العضوية و80% من منتجاتنا عضوية وتنمو بشكل طبيعي وصحي من دون استخدام أي مواد كيميائية للزراعة».