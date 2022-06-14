مواصلا ابتكاره للحملات الترويجية الناجحة على حسابات ومعاملات عملائه المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن الرابح في السحب الشهري لحملة فتح الودائع عبر تطبيق البنك للهواتف الذكية: «KIB موبايل»، حيث فاز عبدالعزيز حسن محمد عن شهر مايو بمبلغ 100 دينار، بعد فتحه وديعة عبر تطبيق KIB موبايل.



ويذكر أن البنك كان قد أطلق حملة فتح الودائع الاستثمارية لعملائه في شهر أبريل الماضي، لتستمر حتى نهاية العام الحالي، والتي تتضمن سحبا شهريا على مكافأة قدرها 100 دينار عن كل وديعة استثمارية تم فتحها عبر تطبيق KIB موبايل، وإبقائها على الحساب المصرفي، بما يشمل كل من حساب «الشباب»، و«التوفير»، و«الراتب»، وذلك خلال فترة الحملة فقط، مع استيفاء كافة الشروط والالتزام بالأحكام.



وفي كلمة منه بهذه المناسبة، تقدم نواف الخريف المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، بالتهنئة للفائز على فتح وديعته عبر تطبيق البنك الذكي بنجاح، وكذلك على الفوز بالسحب الشهري لهذه الحملة، معربا عن تطلع البنك إلى مشاركة المزيد من العملاء، وفتح وديعتهم الاستثمارية مع KIB خلال هذا العام، لتتاح لهم الفرصة لربح 100 دينار.



كما تجدر الإشارة إلى الجهود التي يبذلها البنك في تنظيم وإطلاق الحملات الترويجية المتنوعة لمكافأة مختلف شرائح عملائه، تقديرا لولائهم وثقتهم المتواصلة في مؤسستهم المالية، والتي يظهرونها عبر استمرارهم بإجراء المعاملات المالية والمصرفية مع KIB، بكفاءة عالية وبمنتهى الراحة، مستمتعين بالتجربة التي يقدمها لهم، بمزايا وعروض استثنائية وقيمة مضافة تلاقي تطلعاتهم.