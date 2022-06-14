عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا بإجراء الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن بكل أنواعه، ويعتبر هذا الفحص إلزاميا في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والأهلية.

وجاء في القرار أنه يراعى أن يتم إرسال العينات إلى المختبرات المعتمدة في الوزارة لإجراء هذا الفحص.

ويأتي هذا القرار رغبة من الوزارة في الحفاظ على الصحة العامة في البلاد واكتشاف الأمراض السارية والمعدية في مراحلها الأولى وحفاظا على حماية الأجيال القادمة والمجتمع من العدوى والمضاعفات المصاحبة لهذه الأمراض.